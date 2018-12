SAN DIEGO, MÜNCHEN und HONGKONG, Dec. 12, 2018, einem führenden Anbieter von Software für das Management des Produktlebenszyklus im Einzelhandel (Retail PLM), globale Beschaffung und erweiterte Lieferketten, den SDCE Green Supply Chain Award für 2018 verliehen.

Mit dem Green Supply Chain Award werden Unternehmen ausgezeichnet, die Umwelt- oder Nachhaltigkeitsbelange zu einem zentralen Bestandteil ihrer Lieferkettenstrategie machen und daran arbeiten, innerhalb ihrer eigenen Betriebe und Lieferketten messbare Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die Auszeichnung würdigt auch Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für Lieferketten, die ihre Kunden dabei unterstützen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen.

"Die diesjährigen Preisträger legen großen Wert auf ökologische Initiativen in ihren Unternehmen und Lieferketten", sagt John R. Yuva, Herausgeber von Supply & Demand Chain Executive. "Die Beiträge liefern Beispiele für innovative Ansätze und überzeugende Kennzahlen von Nachhaltigkeitsprogrammen.

"Wir gratulieren den Preisträgern dieses Jahres für ihr Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit und würdigen ihre herausragenden Leistungen", fügte Yuva hinzu. "Unsere Preisträger sind Vorbilder für Lieferketten auf der ganzen Welt, wenn es darum geht, die Reichweite und Auswirkung von Green Leadership zu steigern."

Einzelhändler und ihre Lieferanten haben ihre Prozesse und Informationen oft nicht aufeinander abgestimmt, woraus Ineffizienzen, Produktprobleme, Engpässe und letztlich Lieferverzögerungen resultieren. Diese Ineffizienzen können ein großes Maß an Verschwendung verursachen. "Unsere Kunden sind in der Lage, ihre nachhaltigen Ziele in der Lieferkette durch neu entwickelte Softwaretechnologien für die Beschaffung zu erreichen, die Einzelhändlern helfen sollen, ihren CO2-Fußabdruck im Lieferkettenprozess zu reduzieren", sagt Michael Hung, CEO von CBX Software . "Über unsere innovative End-to-End-Plattform CBX Cloud können Einzelhändler ihre besonderen Herausforderungen in der Lieferkette meistern. Dabei entfällt durch die Automatisierung des Produktlebenszyklus-Managementprozesses und die Digitalisierung des Musterprozesses der Einsatz von Papier, und die Anzahl der verwendeten physischen Muster wird reduziert."

CBX Software komprimiert die Lieferkette und unterstützt Einzelhändler und Marken bei der Erweiterung des Sortiments, der Beschleunigung der Markteinführung neuer Produkte und der effizienten Verwaltung der Lieferantenbeziehung. So werden Redundanzen in der Lieferkette vermieden. CBX bietet all dies und liefert gleichzeitig Produkte, die die Erwartungen der Verbraucher übertreffen. Durch innovative Lösungen für das globale Beschaffungsmanagement, das Produktlebenszyklus-Management (Retail PLM) und das Lieferantenbeziehungs-Management sowie durch Technologielösungen für das Produktions- und Auftragsmanagement stärkt das Unternehmen CBX das Lieferkettennetzwerk, indem es die Zusammenarbeit zwischen Einzelhändlern, Marken und ihren Lieferanten und Werkspartnern fördert.

Auf diese Weise ermöglicht CBX Software Unternehmen, ihre Ziele in Bezug auf Nachhaltigkeit und umweltfreundliche Lieferketten zu erreichen. CBX hofft, dauerhaft ökologisch auf Unternehmen einwirken zu können, die die CBX Cloud-Plattform nutzen, und ist bestrebt, nachhaltige erfolgreiche Werkzeuge zu schaffen.

Über Supply & Demand Chain Executive

Supply & Demand Chain Executive ist die Fachzeitschrift für Führungskräfte für eine erfolgreiche Umsetzung der Liefer- und Bedarfskette. Führungskräfte und Experten für das Lieferkettenmanagement werden anhand von aussagekräftigen Analysen, Standpunkten sowie unverfälschten Fallstudien durch die komplexe Welt des Liefer- und Bedarfskettenmanagement geleitet und erhalten damit einen klaren Wettbewerbsvorteil. Weitere Informationen finden Sie unter www.SDCExec.com .

Über CBX

CBX Software ist der weltweit führende Anbieter von Lösungen für das gesamte Beschaffungsmanagement, vom Konzept bis zur Bereitstellung, und bindet dabei Menschen, Prozesse und Lösungen ein. CBX hilft Einzelhändlern und Marken, den Weg der Produktentwicklung und -beschaffung vom Auftrag über die Produktion bis hin zur Lieferung zu optimieren. Durch innovative Lösungen für das Beschaffungsmanagement, das Produktlebenszyklus-Management.

Um weitere Informationen zu erhalten, kontaktieren Sie bitte:

Mark Hudson, Vice President Global Marketing & Communications

CBX Software

Tel.: +1 617.378.7935