Commerzbank-Marktanalyst Axel Rudolph schrieb in einem täglichen Marktkommentar, dass die jüngste Rallye den USD/CAD über die Juni- und Novemberhochs bei 1,3358/86 auf das Dezemberhoch bei 1,3445 gehoben hat. Wichtige Zitate Dieses Kursniveau sollte bald überschritten werden, was dann die November- und Dezemberhochs 2016 bei 1,3588/97 in den Vordergrund ...

