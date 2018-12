Der Euro hat am Mittwoch dank des Einlenkens der italienischen Regierung im Haushaltsstreit mit der Europäischen Union (EU) wieder den Weg nach oben gefunden. Als Kursstütze wirkten zudem Berichte, wonach die britische Premierministerin Theresa May gute Chancen hat, bei der inzwischen begonnenen Misstrauensabstimmung im Londoner Parlament ihr Amt als Chefin der konservativen Regierungspartei zu behaupten. Hinter dieser stehen hauptsächlich Brexit-Hardliner in Mays Fraktion.

Im New Yorker Handel notierte die Gemeinschaftswährung mit zuletzt 1,1368 US-Dollar allerdings etwas unter ihrem Tageshoch bei 1,1387 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuvor auf 1,1346 (Dienstag: 1,1379) Dollar festgesetzt; der Dollar kostete damit 0,8814 (0,8788) Euro./gl/men

ISIN EU0009652759

AXC0311 2018-12-12/21:18