Das Genie hinter der Revolution des autonomen Fahrzeuges beim Foundation Awards Dinner in Washington D.C. geehrt.

Die Intellectual Property Owners Education Foundation hat David Hall, CEO und Gründer von Velodyne Lidar, Inc., bei der Preisverleihung der Stiftung, die am vergangenen Abend im National Building Museum in Washington D.C. stattfand, zum Erfinder des Jahres 2018 gewählt. Hall wurde für seine bahnbrechende Lidar-Sensortechnologie geehrt, die ein wesentlicher Bestandteil für komplett autonome Fahrzeuge ist und das komplexeste ADAS-System (Advanced Driver Assistance Systems; fortgeschrittenes Fahrerassistenzsystem) ermöglicht. Die Stiftung würdigt jedes Jahr herausragende Erfinder für deren Beitrag zur Wirtschaft und allgemeinen Lebensqualität.

"Erfinden ist meine Leidenschaft und mir gefällt die Vorstellung, etwas zu entwickeln, das zuvor niemand hergestellt hat", sagte Hall. "Das Erfinden macht mir richtig Spaß. Das ist alles. Ich freue mich, wenn ich jemanden zum Lächeln bringen kann, wenn er oder sie mein Produkt benutzt und Freude daran hat. Ich erfinde des Erfindens halber und ich fühle mich von der Anerkennung der Intellectual Property Owners Education Foundation geehrt. Der Schutz geistigen Eigentums ist für die Entstehung von Innovationen unerlässlich und ein wertvoller Gewinn für neue Technologien."

Die Idee, die Lidar-Technologie für autonomes Fahren zu nutzen, kam Hall, nachdem er als einer der ersten Teilnehmer bei der DARPA Grand Challenge mitmachte. Im Jahr 2005 erfand er Lidar, um autonomen Fahrzeugen eine 360-Grad-Sicht in Echtzeit zu geben, was zu einer Revolution in der Automobilindustrie führte. Velodyne Lidar ist Marktführer und beliefert nahezu jeden führenden Autohersteller sowie Entwickler von autonomen Fahrzeugen weltweit mit den intelligentesten und leistungsstärksten Lidar-Sensoren. Neben ihrer breiten Anwendung bei selbstfahrenden PKWs werden die vielseitigen Lidar-Sensoren von Velodyne für unzählige Nutzfahrzeuganwendungen verwenden, einschließlich Luftfahrzeugen, Mapping-Tools, Industrieschutz, Sicherheit uvm.

Hall hält mehr als 30 US-Patente und ist ein Technologie-Visionär in einer Vielzahl von Anwendungsbereichen. Er gründete Velodyne Acoustics 1983 als Audiounternehmen, das sich auf niederfrequente Klang- und Subwoofer-Technologie spezialisierte. Im Jahr 2011 startete er Velodyne Marine und stellte sein erstes selbststabilisierendes Schiff Martini auf der Bootsmesse 2013 in Miami vor. Dieser Prototyp war das weltweit erste Seefahrzeug mit aktiver Federung. Hall hat jüngst auf der MARKTEINFÜHRUNGS-Veranstaltung bei der US-amerikanischen Handelskammer seine Vision eines magnetbasierten Antriebssystems präsentiert, das die Weltraumforschung und -besiedlung revolutionieren würde.

Über IPO und IPO Education Foundation

Die 1972 gegründete Intellectual Property Owners Association (IPO) ist eine 501(c)6 Handelsvereinigung für Inhaber von Patenten, Marken, Urheberrechten und Geschäftsgeheimnissen. IPO arbeitet für alle Inhaber von geistigem Eigentum in allen Branchen und Technologiebereichen. IPO setzt sich für effektive und erschwingliche Eigentumsrechte ein und bietet den Mitgliedern zahlreiche Dienstleistungen an, darunter: Unterstützung der Mitgliederinteressen in Bezug auf legislative und internationale Angelegenheiten, Analyse aktueller Fragen zu geistigem Eigentum, Informations- und Bildungsdienste und Unterrichten der Öffentlichkeit über die Bedeutung geistiger Eigentumsrechte.

IPO hat eine verbundene 501(c)3 Stiftung, die IPO Education Foundation. Die IPO Education Foundation widmet sich Bildungs- und Wohltätigkeitsaktivitäten, die darauf abzielen, die Bedeutung geistiger Eigentumsrechte zu fördern. IPO und IPO Education Foundation teilen sich den gleichen Bürostandort, und die Mitarbeiter von IPO unterstützen auch die Foundation.

Über Velodyne Lidar, Inc.

Velodyne bietet die intelligentesten und leistungsstärksten Lidar-Lösungen für autonomes Fahren und Fahrerassistenz. Velodyne, gegründet 1983 mit Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, ist weltweit bekannt für sein Portfolio an bahnbrechenden Lidar-Sensortechnologien. Im Jahr 2005 erfand David Hall, Gründer und CEO von Velodyne, das Echtzeit-Surround-View-Lidarsystem und revolutionierte damit Wahrnehmung und Autonomie für eine Reihe von Branchen, darunter in den Bereichen Automobil, neue Mobilität, Kartierung, Robotik und Sicherheit. Die etablierte, leistungsstarke Produktlinie von Velodyne umfasst die kostengünstige VLP-16 Puck, die vielseitige VLP-32 Ultra-Puck, die für die L4-L5-Autonomie perfekte VLS-128 und die gerichtete Ansicht Velarray. Weitere Informationen erhalten Sie auf www.velodynelidar.com.

