Im monatlichen Vergleich nahm der EU-weite Verbraucherpreisindex (HVPI) für den Gesamtindex Lebensmittel im Oktober 2018 gegenüber dem Vormonat um +0,2 % zu. Die höchste Teuerung von September auf Oktober 2018 in der EU 28 erfuhr die Produktgruppe Gemüse mit +1,6 %. Früchte mit Minus 0,6 % verloren zum September am meisten an Wert. Bildquelle: Shutterstock.com Der...

