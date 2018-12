Das Jahresprogramm der dka umfasst Grundlagen- und Aufbaukurse zur Kältetechnik, Fachseminare zur Kälteerzeugung und Rückkühltechnologie sowie Schulungen zum Thema Betreiberpflichten. Das Wissen vermittelt der Seminarleiter dabei nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch an Anschauungsobjekten. In den bewährten Grund- und Aufbaukursen zur Kältetechnik erwerben die Teilnehmer Fachwissen zum Kältekreislauf sowie zu Anlagenkomponenten, Sicherheitseinrichtungen und Betriebsmitteln. ENGIE Refrigeration passt die Seminare der dka jedes Jahr aufs Neue an technische Voraussetzungen, Kundenbedürfnisse und die aktuelle Gesetzeslage an. So spielt 2019 die 42. Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV) eine wichtige Rolle - etwa in den neuen Fachseminaren "VENTUM - Energieeffiziente Verdunstungskühlanlagen und 42. BImSchV" sowie "Schlüsselfertige Kühl-/Kaltwasseranlagen und Containerlösungen". Wärmepumpentechnologie ...

