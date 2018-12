Beim Porsche GT4 Cup erfolgreich getestete Telematiklösung ab sofort für OEMs weltweit verfügbar

Um den wachsenden Bedarf an sicheren Hochleistungs-IoT-Telematiklösungen zu decken, haben sich Gemalto und GlobalmatiX, eine 100-prozentige Tochter der Softing AG, zusammengetan, um eine innovative Lösung bereitzustellen, die sich bereits beim anspruchsvollen Porsche GT4 CupMeisterschaftsrennen bewährt hat. Ein Gemalto Cinterion LTE Cat. 1 IoT-Modul und eine Gemalto eSIM sorgten für eine sichere und zuverlässige Mobilfunkverbindung für die GlobalmatiX Telematics Control Unit (xTCU), wodurch eine kontinuierliche Überwachung, Kommunikation und vorausschauende Ferndiagnose gewährleistet wurden. Die Lösung steht globalen OEMs ab sofort zur Verfügung.

Automotive Telematics. Credit: GlobalmatiX

Telematik-Box mit Gemalto-Technologie auf der Rennstrecke erfolgreich getestet

Die GlobalmatiX xTCU-Box mit Gemalto-Technologie wurde in einem Porsche Cayman GT4 Rennwagen installiert und auf dem Nürburgring getestet. Dabei legte sie unter extremen Bedingungen wie Hitze, Vibrationen und Geschwindigkeiten bis zu 280 km/h hervorragende Leistungen an den Tag. Nach dem sechsstündigen kontinuierlichen Stresstest bei Vollgas verdiente sich die Lösung eine Champagner-Dusche für fehlerlose Leistungen und höchste Zuverlässigkeit. Während des Rennens wurden Echtzeit-Diagnosedaten von 40 verschiedenen Fahrzeugsensoren an das Rennteam gesendet. Die Mechaniker konnten kritische Leistungsindikatoren wie Reifendruck, Öltemperatur, Kraftstoffpegel und Geschwindigkeit während des gesamten Rennens überwachen. Dank der unmittelbaren Übermittlung von Diagnosedaten nach einem leichten Unfall konnten die Mechaniker die notwendigen Ersatzteile rechtzeitig bereitstellen und die nötigen Reparaturen vorbereiten, bevor der Wagen wieder in der Box eintraf.

IoT-Telematik auf der Überholspur

Die xTCU ist nicht nur für Hochleistungs-Rennwagen konzipiert, sondern kann jeden Pkw oder Lkw in Echtzeit verbinden und überwachen. Die Lösung ist für viele verschiedene Anwendungen ideal, wie z. B.: Kfz-Versicherungspolicen auf Fahrkilometerbasis, Flottenmanagement-Lösungen, Fahrzeug-Tracking-Anwendungen, Fahrersicherheitssysteme, vorbeugende Wartung und Infotainment-Bordsysteme. Der globale Telematik-Markt wird durch die steigende Nachfrage nach Smart Car-Funktionen angetrieben und verzeichnet ein geschätztes Wachstum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 28,5 Prozent (2017-2022). Dies bedeutet einen globalen Umsatz von 233,24 Mrd. US-Dollar bis 2022.1

Wie die GlobalmatiX-Lösung funktioniert

Die xTCU erfasst Daten von in Fahrzeugen eingebetteten Sensoren und nutzt dann die Gemalto eSIM und das Cinterion IoT Wireless-Modul, um Daten zu verschlüsseln und eine sichere Verbindung über 4G/LTE-Mobilnetze mit dem GlobalmatiX-Cloud-Backend-System herzustellen. Analyseanwendungen wandeln die Rohdaten in verwertbare Informationen um, die die Fahrzeugleistung, die Fahrersicherheit und den Komfort verbessern. Die Gemalto-Lösung umfasst auch eine sichere Over-The-Air-(OTA) Bereitstellung der Konnektivität, dank derer die xTCU Fahrzeuge über jedes globale Mobilfunknetz verbinden kann, ohne dass dazu ein Servicetermin oder eSIM-Update notwendig wären. Es ist geplant, die Kooperation auch auf 5G auszuweiten.

"Der Erfolg der GlobalmatiX-Box auf dem Nürburgring unterstreicht die Vorteile der engen Kooperation zwischen unserem Unternehmen und Gemalto bei der Bereitstellung einer kosteneffektiven, globalen Hochleistungs-Telematiklösung, insbesondere in Nordamerika und Europa", so Dr. Wolfgang Trier, Vorstandsvorsitzender der Softing AG. "Der einzigartige Designansatz von GlobalmatiX vereinfacht die Entwicklung und den Einsatz für globale OEM-Unternehmen, die damit eine Telematik-Komplettlösung für jedes Fahrzeug und jede Marke erhalten. Die Konnektivitätslösung von Gemalto ist für den Erfolg unseres Angebots eines zuverlässigen globalen Mobilfunkservices von kritischer Bedeutung."

"Fahrzeugflotten sind die nächsten Wirtschaftsgüter, bei denen die Konnektivität mittels IoT ein Muss darstellt, und die GlobalmatiX-Box ist die ideale Plattform für OEMs zur Integration oder Nachrüstung leistungsstarker Bordtelematiklösungen über gemischte Flotten verbundener Fahrzeuge hinweg", so Andreas Haegele, SVP für IoT-Produkte bei Gemalto. "Die Kombination aus Cinterion IoT-Modulen und Gemalto eSIMs bietet ein solides Fundament für sichere Konnektivität und Lifecycle-Management mit erhöhter Widerstandsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Flexibilität."

Über Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) ist das weltweit führende Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Sicherheit mit einem Umsatz von 3 Milliarden Euro im Jahr 2017 und Kunden in über 180 Ländern. In einer zunehmend vernetzten Welt schaffen wir Vertrauen.

Mit unseren Technologien und Services, die sichere Softwarelösungen sowie Biometrie und Encryption umfassen, können Unternehmen und Behörden Identitäten authentifizieren und Daten schützen, um Sicherheit zu gewährleisten und Dienste in persönlichen Geräten, vernetzten Objekten und der Cloud zu ermöglichen.

Gemalto bietet Lösungen am Puls des modernen Lebens, von Zahlungssystemen bis zur Unternehmenssicherheit und dem Internet der Dinge. Wir authentifizieren Personen, Transaktionen und Objekte, verschlüsseln Daten und bieten neue Möglichkeiten für Software. Wir ermöglichen unseren Kunden, sichere digitale Dienste für Milliarden Menschen und Dinge zu liefern.

Unsere 15.000 Mitarbeiter arbeiten in 114 Niederlassungen, 40 Personalisierungs- und Rechenzentren sowie 35 Forschungs- und Softwareentwicklungszentren in 47 Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gemalto.com oder folgen Sie uns auf Twitter unter @gemalto.

