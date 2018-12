FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

W9C XFRA CA21037X1006 CONSTELLATION SOFTWARE 0.882 EUR

DDR2 XFRA US82981J1097 SITE CENTERS NEW 0.176 EUR

P2A XFRA US74039L1035 PREF.APPART.COMN.A DL-,01 0.229 EUR

TRY XFRA US06759L1035 BARINGS BDC INC. DL -,001 0.088 EUR

MQ3 XFRA CA57778L1031 MAXAR TECHNOLOGIES O.N. 0.244 EUR

FLXD XFRA IE00BF2B0L69 FRAN.LIB.Q EU DIV.UC. EOD 0.210 EUR

FLXX XFRA IE00BF2B0M76 FRAN.LIB.Q GL.DIV.UC.DLD 0.144 EUR