FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

G2O XFRA BMG9456A1009 GOLAR LNG LTD. DL 1 0.132 EUR

RRJ XFRA BMG7496G1033 RENAISSANCERE HLDGS DL 1 0.291 EUR

CUBB XFRA BMG210901242 CHINA WAT.AFF.GRP NEW 0.014 EUR

CHJ XFRA BMG208741063 CHEN HSONG HLDGS HD-,10 0.003 EUR

MG9 XFRA AU000000MTS0 METCASH LTD 0.041 EUR

8OM XFRA GB00BQVC8B38 BRIGHTSPHE.INV.GR.DL-,001 0.088 EUR

95C XFRA US1438731077 CAROLINA FI.CORP.NE.DL-01 0.062 EUR

IUSA XFRA IE0031442068 ISHS-CORE S+P 500 DL D 0.100 EUR

IQQE XFRA IE00B0M63177 IS MSCI EM U.ETF USD D 0.071 EUR

IQQW XFRA IE00B0M62Q58 ISHS-MSCI WORLD DL D 0.139 EUR

IBC7 XFRA IE00BF3N7219 ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDEHD 0.115 EUR

NKZB XFRA US6496045013 NEW YORK MTG TRUST DL-,02 0.176 EUR

WY51 XFRA US1255251050 CIM COMM. TR. SBI DL-,001 0.110 EUR

BT2D XFRA LU0337414485 BANTLEON OP.-BANT.OP.L PA 1.537 EUR

TDA1 XFRA US8794338298 TEL. DATA SYS NEW DL-,01 0.141 EUR

USI XFRA US90346E1038 US SILICA HLDGS INC.DL-01 0.055 EUR

TPT XFRA CA8787423034 TECK RESOURCES LTD. A 0.099 EUR

2GL XFRA US36467J1088 GAMING + LEISURE PROP. 0.600 EUR

P3P XFRA GB00BP0S1D85 BCA MARKETPLACE PLC LS-01 0.033 EUR

1U4 XFRA GB00B04V1276 GRAINGER PLC LS-,05 0.039 EUR

HB9 XFRA US4314751029 HILL-ROM HOLDINGS INC. 0.176 EUR

0TA XFRA CA8934631091 TRANSALTA RENEWABLES INC. 0.052 EUR

XMLP XFRA DE000A1XE2Q3 L+G-L+G US EN.INF.MLP DZ 0.082 EUR

SMLD XFRA DE000A119M42 IM-I.MO.US EN.IN.MLP DDZ 0.915 EUR

5JB XFRA GRS282183003 JUMBO S.A. EO 0,88 0.217 EUR

GAX XFRA US3614481030 GATX CORP. DL-,625 0.388 EUR

541 XFRA US00090Q1031 ADT INC. DL-,01 0.031 EUR

JPBM XFRA IE00BDFC6G93 JPM I-DL EM.MK.SOV.BD.DLD 0.430 EUR

JPPS XFRA IE00BDFC6Q91 JPM I-DL ULTRA-SH.INC.DLD 0.207 EUR

MBF XFRA US55264U1088 MB FINANCIAL (NEW) DL-,01 0.212 EUR

UNK XFRA US9099071071 UTD BANKSHS INC. DL 2,50 0.300 EUR

WWFA XFRA US98156Q1085 WW ENTERTAIN A DL-,01 0.106 EUR

IC2 XFRA US45866F1049 INTERCONTINENTAL EXCH.INC 0.212 EUR

RRK XFRA US75700L1089 RED ROCK RESORTS A DL-,01 0.088 EUR

CBY XFRA US2036071064 COMMUNITY BK SYS DL 1 0.335 EUR