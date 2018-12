FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 13.12.2018 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 13.12.2018.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

UCBN XFRA US90984P3038 UTD COMMUNITY BANKS DL 1 0.141 EUR

PSFE XFRA IE00BF51K249 IMII-I.EUR.CORPORATE BD A 0.029 EUR

WJL XFRA CA7477131055 QUARTERHILL INC. 0.008 EUR

4GC XFRA US6378701063 NAT.STORAGE AFFIL.TR.SBI 0.265 EUR

FJJB XFRA DE0009805515 UNIIMMO: EUROPA 1.600 EUR

FMUC XFRA DE0009754119 MEAG PROINVEST 1.150 EUR

FK9A XFRA AT0000858915 RT VORSORGE 14 RENT.INH. 0.500 EUR

IWTM XFRA AT0000858220 ESPA BD EO-MUENDELRENT A 0.100 EUR

IWT1 XFRA AT0000858105 ESPA RES.EO PL. EOR01AEO 0.150 EUR

QDVQ XFRA IE00BYM31M36 ISHSIV-FALL.A.H.Y.C.BDDLD 0.106 EUR

FVUI XFRA IE00BFWXDX52 F.L.DL IGCBETF DLD 0.353 EUR

XFRA DE000HLB5H51 LB.HESS.-THR.ZI.DI.12A/17 0.001 %

WD5 XFRA US98310W1080 WYNDHAM DESTINATIO.DL-,01 0.362 EUR

WTH XFRA US9818111026 WORTHINGTON INDS 0.203 EUR

WFK XFRA US9814751064 WORLD FUEL SVCS DL-,01 0.053 EUR

WMB XFRA US9694571004 WILLIAMS COS INC. DL 1 0.300 EUR

DIL1 XFRA US92552R4065 VIAD CORP. NEW DL 1,50 0.088 EUR

XFRA DE000HSH4F31 HSH NORDBANK MZC 3 13/19 0.000 %

VNB XFRA US9197941076 VALLEY NATL BANCORP 0.097 EUR

UVD XFRA US91347P1057 UNIVERSAL DISPLAY DL-,01 0.053 EUR

F1EF XFRA US31620R3030 FIDELITY NATL FINL. FNF 0.265 EUR

3U6 XFRA US9026811052 UGI CORP. 0.229 EUR

T70 XFRA US8946501009 TREDEGAR CORP. 0.097 EUR

TXT XFRA US8832031012 TEXTRON INC. DL-,125 0.018 EUR

SA8A XFRA US83545G1022 SONIC AUTOMOTIVE A DL-,01 0.053 EUR

SVC XFRA US8175651046 SERVICE CORP. INTL DL 1 0.150 EUR

R2V XFRA US7580754023 REDWOOD TRUST DL-,01 0.265 EUR

RAX XFRA US75281A1097 RANGE RES CORP. DL-,01 0.018 EUR

PPY XFRA US7436061052 PROSPERITY BANCSHS DL 1 0.362 EUR

TR1 XFRA US74144T1088 T.ROW.PR.GRP DL-,20 0.618 EUR

PY9 XFRA US73179P1066 POLYONE CORP. DL-,01 0.154 EUR

PAE XFRA US6937181088 PACCAR INC. DL 1 1.765 EUR

NT4 XFRA US6658591044 NORTHN TRUST CORP.DL1,666 0.485 EUR

NJ1 XFRA US6460251068 NEW JERSEY RES DL2,50 0.258 EUR

NAQ XFRA US6311031081 NASDAQ INC. DL -,01 0.388 EUR