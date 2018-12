Theresa May gewinnt das Misstrauensvotum, Donald Trump kündigt eine Annäherung im Handelsstreit mit China an, die EZB tagt. Was heute wichtig wird.

Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag kaum verändert erwartet. Beim Onlinebroker IG Markets notiert der Dax vorbörslich fast exakt auf dem Vortagsniveau. Nachdem der Dax zu Beginn der Woche bis auf 10.600 Punkte eingebrochen war, hatte er sich in den vergangenen beiden Tagen wieder etwas erholt und ging am Mittwochabend mit 10.929 Punkten aus dem Handel.

Beflügelt worden war der deutsche Leitindex im Nachmittagshandel von einem Bericht der Wirtschaftsnachrichtenagentur Bloomberg zur Bankenfusion in Deutschland. Danach will die Bundesregierung zur Lösung der Probleme bei der Deutschen Bank beitragen und nimmt zu diesem Zweck Möglichkeiten ins Visier, eine Fusion mit der Commerzbank zu erleichtern.

Das wirtschaftspolitische Umfeld für die Aktienmärkte weltweit ist am Donnerstag vorerst entspannt: Die britische Premierministerin Theresa May hat das Misstrauensvotum gegen sie überstanden und bleibt Parteichefin der Tories. 200 Abgeordnete der Partei stimmten für May, 117 gegen sie. Allerdings hatte die angeschlagene Premierministerin bereits vor der Abstimmung ihren Rückzug angekündigt, sobald der Brexit vollzogen sei.

Auch im US-chinesischen Handelsstreit zeichnet sich eine Deeskalation ab. In einem Reuters-Interview stellte US-Präsident Donald Trump am Mittwoch weitere Verhandlungen zur Beilegung des Konfliktes in Aussicht. Außerdem wolle er die geplante Anhebung der Strafzölle auf chinesische Waren vorerst auf Eis legen. Im amerikanischen Mittwochshandel und an den asiatischen Aktienmärkten kauften Anleger zu.

1 - Marktreaktionen aus Asien

Als die Nachricht aus Großbritannien kam, dass Theresa May das Misstrauensvotum gegen sie gewonnen hat, waren die amerikanischen Aktienmärkte bereits geschlossen. Sichtbar wirkte die Nachricht von Mays vorübergehendem Sieg jedoch am Devisenmarkt. Der Euro stieg um 0,55 Yen auf 129 Yen an. Die Sorgen um den Brexit und vor allem den Konflikt in der Euro-Zone um Italiens Staatshaushalt hatten zuletzt den Euro tendenziell geschwächt.

Auch an Japans Aktienmärkten setzte sich nach der Nachricht die moderate Erholung fort, die am Mittwoch begonnen hatte. Der Nikkei-225 lag zuletzt gut Prozent über dem Schlusskurs vom Vortag. Dabei war auch die Hoffnung auf eine weitere Entspannung im amerikanisch-chinesischen Handelskrieg ein wichtiger Faktor. So stiegen die Kurse von einigen Firmen überdurchschnittlich, die Chinas Fabriken ausstatten.

Der Kurs des Industrieroboterherstellers Yaskawa legte um 1,9 Prozent zu, sein Rivale Fanuc um 1,5 Prozent. Auch von Japans Konjunktur abhängige Einzelhändler gehörten zu den Siegern. ...

