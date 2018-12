Theresa May hat die geplante Abstimmung über ihren Brexit-Deal kurzfristig abgesagt. Bis spätestens zum 21. Januar soll das nachgeholt werden. Das sind die Möglichkeiten, wie es bis dahin weiter gehen kann.

Theresa May bleibt Premierministerin, aber ein Sieg ist das eben so überstandene Misstrauensvotum nicht. Nun muss sie da weitermachen, wo sie vor der Abstimmung stand - und das heißt: bei einer nahezu unmöglichen Aufgabe. Eigentlich sollte das britische Parlament am Dienstag über den von ihr mit Brüssel verhandelten Scheidungsdeal abstimmen. Doch May verschob die Abstimmung, wohl um einer vernichtenden Niederlage zuvorzukommen, die sie ihr Amt hätte kosten können.

Aber was nun? Die Lage ist komplex und unübersichtlich. Mögliche Szenarien reichen von einem baldigen neuen Abstimmungstermin und einem zweiten und vielleicht sogar dritten Wahlgang im Parlament nach Weihnachten über einen ungeordneten EU-Austritt oder Neuwahlen bis hin zu einem zweiten Referendum und einem Exit vom Brexit. Auch May selbst könnte das Handtuch werfen. Nach der gerade erst überstandenen Kampfabstimmung ist zumindest das aber mehr als unwahrscheinlich.

Wie es weitergehen könnte:

1. Der EU-Gipfel am heutigen Donnerstag in Brüssel beschäftigt sich erneut mit den britischen Austrittsplänen. Bundeskanzlerin Angela Merkel und die übrigen Staats- und Regierungschefs wollen dazu beitragen, dass der fertige EU-Austrittsvertrag eine Mehrheit im britischen Parlament findet und eine chaotische Trennung Ende März vermieden wird. May will versuchen, noch ein paar Konzessionen herauszuholen. Vor allem die Notfallregelung für die britische Provinz Nordirland, die eine harten Grenze zwischen der Republik Irland im Süden und Nordirland verhindern soll, ist den Kritikern im Londoner Parlament ein Dorn im Auge. Hier will sie - so sagte sie bereits am Montagnachmittag im Parlament - neue Zusicherungen, um die Sorgen der Gegner der irischen Notfallregelung zu besänftigen. Allerdings will die EU das Scheidungspaket nicht mehr aufschnüren und nicht mehr am sogenannten "Backstop", der Auffangregelung für Nordirland, rühren, wie eine Sprecherin in Brüssel betonte. Diplomaten bekräftigten, die EU sehe keinen Spielraum für Nachverhandlungen des Brexit-Vertrags. Nigel Dodds, der Vize-Chef der nordirischen Partei DUP, auf deren Unterstützung Mays Minderheitsregierung dringend angewiesen ist, forderte allerdings substantielle Änderungen am Vertrag selbst, die viel weiter gehen müssten als bloße Zusicherungen. Die Premierministerin werde in ernste Probleme geraten, wenn sie ihre Verhandlungstaktik nicht ändere, drohte er.

2. May dürfte ungeachtet dessen versuchen, dem Parlament zu einem späteren Zeitpunkt einen leicht veränderten Kompromiss-Entwurf vorzulegen, allerdings dürften ihre Spielräume hier angesichts der harten Haltung der EU minimal sein. Möglich sind aber vielleicht kleine Änderungen oder eine Ergänzung der politischen Erklärung, die die künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU skizziert und dem 585 Seiten dicken Scheidungsvertrag beigefügt ist. Die politische Erklärung hat aber einen großen Nachteil: sie ist rechtlich nicht bindend und ...

