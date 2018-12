ProSiebenSat.1 will vom boomenden Computerspiel-Segment E-Sport profitieren. "Im asiatischen Raum ist E-Sport bereits heute ein Massenphänomen, in Deutschland wird der Markt in den kommenden Jahren stark wachsen", sagte Vize-Vorstandschef Conrad Albert dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe). Aus diesem Grund intensiviere der Konzern sein Engagement in diesem Bereich und hole jetzt einen Partner an Bord. Unter E-Sport versteht man den Wettkampf zwischen Menschen mit Hilfe von Computerspielen. Experten trauen dem Markt in den kommenden Jahren ein starkes Wachstum zu.

Um davon zu profitieren, gründete der Konzern ein Gemeinschaftsunternehmen mit der ESports.com AG. Die beiden Unternehmen wollen unter dem Namen eSports.com die führende Internet-Plattform für Fans der virtuellen Spiele im deutschsprachigen Raum aufbauen. Die ESports.com AG betreibt die gleichnamige Internetseite und informiert dort über E-Sport-Veranstaltungen, liefert Tabellen und Ergebnisse. Der TV-Konzern soll über seine Reichweite der Sender das neue, gemeinsam betriebene Portal bekannt machen.

ProSiebenSat.1 und ESports.com wollen E-Sport aus der Nische rausholen. Bislang sei E-Sport vor allem ein Thema unter Vielspielern. Die neuen Partner seien angetreten, das zu ändern, sagte Zeljko Karajica, Chef der konzerneigenen Vermarktungsagentur 7Sports, dem Handelsblatt. Das Interesse der Zuschauer sei da: "Die Quoten unseres E-Sport-Magazins liegen auf Pro-Sieben-Maxx schon jetzt über Senderschnitt."/zb/mis

