Warum ist Manufacturing IT-Security so wichtig? Die zunehmende Digitalisierung der industriellen Produktion birgt bekanntlich jede Menge Chancen wie Kostenersparnis, Ressourcenschonung, flexiblere, individuell anpassbare Fertigungsprozesse und neue Geschäftsmodelle. Mit der digital vernetzten Fertigung steigt jedoch auch das Risiko von Cyberattacken und somit die Notwendigkeit, industrielle Steuerungsanlagen (Industrial Control Systems = ICS) vor solchen Angriffen zu schützen. Das konstatiert auch der aktuelle "Lagebericht der IT-Sicherheit" des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI): Drohende finanzielle Folgen durch Produktionsausfälle, Beschädigungen des Maschinenparks, Patentdiebstahl oder Cyber-Erpressung, so der Bericht, verlangten nach erhöhten IT-Sicherheitsvorkehrungen.

Wachsende Gefahr von Cyberattacken auf industrielle Steuerungsanlagen

Eine Infektion der industriellen Steuerungsanlagen kann jeden Produktionsstandort jederzeit treffen und auf vielerlei Art erfolgen - über kompromittierte USB-Sticks, Wartungs-Laptops oder zunehmend auch über Angriffe auf Fernwartungs-Software. Auch die Unternehmens-IT, mit der heute viele Fertigungsnetze verbunden sind, ist ein nicht zu unterschätzender potenzieller Angriffsvektor. Daher ist Manufacturing IT-Security so wichtig.

Mahnendes Beispiel ist hier die weltweite Attacke mit der Ransomware WannaCry aus dem Mai 2017 (Bild 1). 230.000 Rechner in 150 Ländern waren betroffen, Autobauer wie ...

