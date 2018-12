Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag weiter nach oben arbeiten. Banken und Broker erwarten den Dax am Morgen 0,14 Prozent höher bei 10.945 Punkten. Im Tagesverlauf blicken Anleger vor allem auf den EU-Gipfel in Brüssel. Dort will die britische Premierministerin Theresa May nach dem überstandenen Misstrauensvotum ihrer eigenen...

Den vollständigen Artikel lesen ...