Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA I

Die britische Premierministerin Theresa May bleibt vorerst im Amt: Das parteiinterne Misstrauensvotum gegen die Tory-Vorsitzende ist gescheitert. Zwar stimmte eine deutliche Mehrheit der konservativen Abgeordneten im Unterhaus für May - 200 der 317 Tories. Um May zu stürzen, hätten ihr mindestens 159 Parlamentarier das Misstrauen aussprechen müssen. Allerdings steht mehr als ein Drittel der Fraktion nicht mehr hinter ihr. May bekräftige, dass sie nun weiter an der Umsetzung des Brexits arbeiten werde. Kurz vor der Abstimmung hatte sie als Zugeständnis an ihre parteiinternen Kritiker einen Rücktritt vor der regulär im Jahr 2022 anstehenden Parlamentswahl angekündigt. Hintergrund des Misstrauensvotums war das Chaos rund um den von May mit der EU ausgehandelten Brexit-Vertrag. Dieser ist auch in ihrer eigenen Partei höchst umstritten. Für weiteren Unmut in der Tory-Fraktion sorgte Mays Entscheidung, eine für Dienstag geplante Parlamentsabstimmung über das Brexit-Abkommen zu verschieben, um eine drohende Niederlage zu vermeiden. May hatte auf einer Blitztour durch drei europäische Länder nach einem Weg zur Rettung des Brexit-Abkommens gesucht. Die EU-Partner schlossen Nachverhandlungen jedoch kategorisch aus.

TAGESTHEMA II

Der Rat der EZB dürfte auf der Donnerstagssitzung beschließen, im Rahmen des Anleihekaufprogramms APP keine Anleihen mehr zu kaufen. Der EZB schaltete damit in den Modus einer konstanten Bilanzsumme um, womit die Frage in den Mittelpunkt rückt: Ab wann wird die Bilanz verkleinert? Aussagen hierzu, zu technischen Aspekten der Wiederanlage von Erträgen aus fällig gewordenen Anleihen und zum weiteren Leitzinskurs dürften im Mittelpunkt der Pressekonferenz stehen. Außerdem veröffentlicht die EZB neue Prognosen zu Wachstum und Inflation. Nachdem die EZB ihren Anleihebestand seit 2015 um 2,6 Billionen Euro erhöht hat, will sie ihre Bilanz von nun an nur noch konstant halten. Das bedeutet aber immer noch, dass die EZB an den Anleihemärkten sehr aktiv bleiben muss, denn ständig werden Papiere fällig und müssen ersetzt werden. Derzeit stellt die EZB unveränderte Zinsen "wenigstens über den Sommer 2019" in Aussicht. Analysten erwarten, dass die EZB von dieser Aussage nicht abrücken wird. Sie sehen aber wegen der Eintrübung des wirtschaftlichen Umfelds ein zunehmendes Risiko, dass die erste Zinserhöhung erst 2020 erfolgen wird.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

METRO (8.00 Uhr)

PROG PROG PROG Gj* Gj17/18 ggVj Zahl Gj16/17 EBITDA 1.587 -1% 11 1.611 EBIT 850 -0,2% 11 852 Ergebnis nach Steuern/Dritten 367 +13% 11 325 Ergebnis je Aktie 1,01 +13% 11 0,89 Dividende je Aktie 0,64 -9% 12 0,70 -* Metro hatte am 25. Oktober Umsatzzahlen genannt. - in Millionen Euro, Ergebnis und Dividende je Aktie in Euro

TUI (8.00 Uhr)

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q17/18 ggVj Zahl 4Q16/17 Umsatzerlöse 7.668 +14% 2 6.705 EBITA bereinigt 1.115 +5% 2 1.067 Ergebnis nach Steuern* 923 -8% 2 1.001 -*fortzuführende Geschäftsbreiche - in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro

Weitere Termine:

06:15 DE/Bertrandt AG, Jahresergebnis

07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen November

09:00 DE/BMW AG, Absatzzahlen November

22:05 US/Adobe Systems Inc, Ergebnis 4Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- DE 08:00 DE/Verbraucherpreise November (endgültig) PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,3% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,5% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+2,2% gg Vj zuvor: +0,1% gg Vm/+2,4% gg Vj - EU 13:45 EZB, Ergebnis der Ratssitzung Hauptrefinanzierungssatz PROGNOSE: 0,00% zuvor: 0,00% - US 14:30 Import- und Exportpreise November Importpreise PROGNOSE: -1,1% gg Vm zuvor: +0,5% gg Vm 14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 231.000

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.663,50 0,42 Nikkei-225 21.816,19 0,99 Schanghai-Composite 2.633,74 1,21 INDEX zuletzt +/- % DAX 10.929,43 1,38 DAX-Future 10.917,50 1,07 XDAX 10.920,04 1,08 MDAX 22.622,15 1,81 TecDAX 2.563,96 1,63 EuroStoxx50 3.107,97 1,72 Stoxx50 2.867,02 1,59 Dow-Jones 24.527,27 0,64 S&P-500-Index 2.651,07 0,54 Nasdaq-Comp. 7.098,31 0,95 EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 162,76% -57

ÜBERSICHT RENDITEN ANLEIHEMARKT

ANLEIHERENDITEN aktuell Vortag YTD absolut Deutschland 2 J. -0,57 -0,57 0,05 Deutschland 10 J. 0,28 0,28 -0,15 USA 2 Jahre 2,77 2,77 0,88 USA 10 Jahre 2,91 2,91 0,50 Japan 2 Jahre -0,15 -0,14 -0,01 Japan 10 Jahre 0,05 0,05 0,00

FINANZMÄRKTE

Ausblick: Auf steigende Kurse hoffen Händler an den Aktienmärkten. Die fundamentalen Vorlagen vom Handel China-USA über den Haushalt Italiens bis hin zur abgewendeten Regierungskrise in Großbritannien sehen auf einmal nicht mehr so düster aus. Wegen der dominierenden EZB-Sitzung wird jedoch bis Mittag zunächst mit einem eher abwartenden Seitwärtsmarkt gerechnet. Auch die US-Vorlagen sind gut, dort zogen vor allem die zuletzt deutlich unter Druck gestandenen "FAANG-Stocks" rund um Amazon, Netflix und Facebook weiter an. Die EZB-Sitzung halten einige Marktteilnehmer für die wichtigste des Jahres. Dass das formelle Ende der quantitativen Lockerungen bekannt gegeben wird, sei klar. Offen sei jedoch jede Form von Andeutung, ab wann mit Zinserhöhung zu rechnen sei, heißt es. Die Inflationsprognose wird als sehr wichtiger Indikator dafür gesehen. Mit hoher Tragweite werden zudem Berichte gesehen, China bereite die Öffnung seiner Märkte für ausländische Unternehmen vor. Damit änderte sich die bisherige chinesische Industriepolitik komplett, die bisher ausländischen Unternehmen nur Minderheitsbeteiligungen erlaubt hatte.

Rückblick: Fest - "Italien und China sind die Kurstreiber", sagte ein Händler. Das WSJ berichtete, China bereite die Öffnung seiner Märkte für ausländische Unternehmen vor. Auch sonst gab es positive Signale von den Gesprächen zwischen den USA und China im Handelsstreit. Mit Blick auf Italien verwiesen Händler auf einen Bericht, wonach der italienische Premierminister Giuseppe Conte der EU revidierte Haushaltszahlen vorlegen will. Die Renditen in Italien fielen darauf deutlich. Das trieb den Bankenindex in Europa um 2,7 Prozent nach oben. Intesa Sanpaolo verteuerten sich um gut 4 Prozent, Unicredit um 2,5 Prozent. Daneben stützte die Hoffnung auf einen weichen Brexit im Vorfeld der Vertrauensabstimmung über den Parteivorsitz der britischen Premieministerin Theresa May. Am Markt rechnete man mit einem Sieg Mays. In Paris zählten Pernod Ricard zu den Hauptgewinnern mit einem Plus von 5,9 Prozent. Kurstreiber war der Einstieg des aktivistischen Investors Elliott. Elliott will die Profitabilität von Pernod steigern. Um 4,9 Prozent abwärts ging es bei Inditex nach Vorlage von Geschäftszahlen.

DAX/MDAX/TECDAX

Fest - Aus technischer Sicht gilt nun der Bereich zwischen 11.000 und 11.050 Punkten als nächste große DAX-Hürde. "Sollte der DAX die ehemaligen Jahrestiefs wieder überwinden, käme das einem Befreiungsschlag gleich", sagte ein Händler. Dann könnte sich die Jahresendrally richtig entfalten. Mit wiederaufgewärmten Spekulationen um eine Fusion ihrer Institute gewannen Deutsche Bank 5,8 Prozent und Commerzbank 5,6 Prozent. Allerdings waren Deutsche Bank erst am Montag auf Allzeittief gefallen, Commerzbank am Dienstag auf Zweijahrestief. "Auch wenn an den Spekulationen nicht viel dran sein mag, der Druck zum Handeln nimmt zu", meinte ein Marktteilnehmer. Meldungen über einen Abbau chinesischer Importzölle trieben BMW um 1,9 und VW um 2,8 Prozent an, Daimler stiegen um 1,5 Prozent. Zalando fielen um 2,6 Prozent. Sie litten unter einem enttäuschenden Geschäftsbericht von Inditex sowie unter einem Kurseinbruch bei Superdry um 33 Prozent nach schwachen Geschäftszahlen.

XETRA-NACHBÖRSE

Unter den Einzelwerten verlor die Aktie von Tom Tailor 8,3 Prozent. Der Modekonzern muss eine massive Abschreibung auf die Marke Bonita vornehmen. Zudem wird der Konzern auch wegen eines schwächer als erwartet ausgefallenen Schlussquartals bei der Marke die bereits gesenkte Margenprognose für dieses Jahr nicht erreichen.

USA / WALL STREET

