Der amerikanische Baumaschinenhersteller Caterpillar Inc. (ISIN: US1491231015, NYSE: CAT) wird eine vierteljährliche Dividende von 86 US-Cents auszahlen. Auf das Jahr gesehen schüttet Caterpillar bei einer konstant bleibenden Dividende 3,44 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 125,37 US-Dollar (Stand: 12. Dezember 2018) einer Dividendenrendite von 2,74 Prozent. Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 20. Februar 2019 ...

