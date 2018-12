Japan war schon immer ein Land, welches die Menschen durch seine Schönheit fasziniert. Viele Orte und Tempel haben ihre mystische Aura bis in die Neuzeit bewahrt und stehen im Gegensatz zu dem modernen Lebensstil des heutigen Japans.

Dass sich Tradition und Moderne in Japan nicht ausschließen, stellt Fuji Europe Corporation mit dem neuen Firmengebäude unter Beweis. Modernste Gebäudeautomation, gepaart mit Photovoltaikanlagen auf dem Dach stehen im Einklang mit erlesenen Materialien für das futuristisch anmutende Gebäude, das komplett auf Holz verzichtet. Konzipiert und baulich umgesetzt wurde es vom Generalunternehmen Takenaka Europe, Tochter der seit 1973 in Düsseldorf ansässigen Tochter der Takenaka Corporation.

Erfahren im Balanceakt von Tradition und moderner Baukunst weist der nach eigenem Bekunden Japans älteste Architektur-, Ingenieur- und Baukonzern eine über 400-jährige Tradition auf. Eine große Anzahl an Japans bekanntesten Sehenswürdigkeiten und zahlreichen Bauwerken in Europa hat das japanische Unternehmen bereits realisiert.

Europazentrale von Fuji setzt Zeichen

Steht man vor dem Gebäude, blickt man unweigerlich auf die imposante, leicht vornüber fallende Glasfront. Die Architektur erlaubt einen großzügigen Blick in das lichtdurchflutete Foyer. Mit etwas Phantasie erkennt man, was der Inspiration als Grundlage diente: ein Adler, der sich anschickt, mit großer Eleganz in den Himmel zu schweben. Das mit dem Bau beauftragte Architektenteam hat beim Gebäudedesign einen Greifvogel nachgeahmt. Im erweiterten Sinne symbolisiert es Aufbruch, Standfestigkeit, solide Positionierung, Progressivität, Stärke und Offenheit. Zweifelsohne hatten die Architekten mit der besonderen Gestaltung die Harmonisierung des Menschen mit seiner Umgebung zum Ziel. Das Gebäude verfügt indes über große, durchaus japanisch anmutende Freiflächen wie etwa der Steingarten im Patio. Die großen Glasfronten sorgen für viel Tageslicht in den Büros und Produktionsbereichen.

In nur 349 Tagen wurde die neue Europazentrale in Kelsterbach hochgezogen. Dort sind 1500 m² Bürofläche entstanden. Mit großem Enthusiasmus wurde denn auch der 3700 m² große Neubau auf einer 10.000 m² großen Baufläche eingeweiht. Das recht groß gewählte Grundstück lässt noch weitere Expansionsmöglichkeiten zu. Als Besonderheit gilt das Demo-Center, das sich mit beweglichen Glaspanels beliebig erweitern und verkleinern lässt. Für Klaus Gross steht außer Frage, dass der Neubau ein ganz besonderer Meilenstein ist: "Für die neue Firmenzentrale haben wir in den letzten 15 Jahren gekämpft. Die Penetranz und Ausdauer haben sich gelohnt und für alle unsere Kunden ist dies ein wichtiges Zeichen, dass Europa auch für die japanische Mutter ein ganz wichtiger Markt ...

