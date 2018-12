Die Handelsgruppe Metro (ISIN: DE000BFB0019) will für das Geschäftsjahr 2017/18 eine Dividende in Höhe von 0,70 Euro ausbezahlen. Damit bleibt die Ausschüttung unverändert. Beim derzeitigen Kursniveau von 13,00 Euro beträgt die aktuelle Dividendenrendite 5,38 Prozent. Die Ausschüttungsquote liegt mit 74 Prozent über der Ausschüttungsquote von 45 bis 55 Prozent, welche die Dividendenpolitik von Metro vorsieht, wie am Donnerstag berichtet wurde. ...

