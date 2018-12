Die METRO AG (ISIN: DE000BFB0019) hat im Geschäftsjahr 2017/18 den flächenbereinigten Umsatz um 0,7% gesteigert.

Der berichtete Umsatz von 36,5 Mrd. € lag aufgrund negativer Wechselkurseffekte um 1,6% unter dem Vorjahr. Das berichtete EBITDA ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen belief sich auf 1.396 Mio. € (2016/17: 1.436 Mio. €). Bereinigt um Wechselkurseffekte hat sich das EBITDA ohne Ergebnisbeiträge aus Immobilientransaktionen um 1,2% verbessert. Somit hat die METRO AG die angepassten Ziele erreicht. Die Anpassung der Ziele war im April 2018 erfolgt, weil sich die Erwartungen für das Geschäft in Russland eingetrübt hatten und der Zukunftstarifvertrag mit Verdi bei Real beendet worden war. "Das Geschäftsjahr 2017/18 war für die METRO AG insgesamt erfolgreich. Wir mussten eine Reihe von unerwarteten Hindernissen meistern, aber wir haben in vielen Bereichen erhebliche Fortschritte gemacht. In unserem Kerngeschäft Großhandel haben wir den Umsatz flächenbereinigt im fünften Jahr infolge gesteigert. Und auf dem Weg zu einer vollständigen Fokussierung auf das Großhandelsgeschäft sind wir einen großen Schritt vorangekommen", sagt Olaf Koch, Vorstandsvorsitzender METRO AG. "In Russland haben wir notwendige Maßnahmen eingeleitet, mit denen wir die Herausforderungen auf diesem Markt angehen und lösen. Bei Real haben wir die Voraussetzungen für eine erfolgreiche und unabhängige Zukunft geschaffen. Der Verkaufsprozess schreitet wie geplant voran. Für das nächste Jahr nehmen wir uns wieder viel vor. Die weitere Ausrichtung auf unsere Zielgruppen HoReCa und Trader sowie der Ausbau des Digitalgeschäfts stehen hier im Vordergrund."

Auf der Hauptversammlung wird den Aktionären eine Dividende von 0,70 € pro Aktie vorgeschlagen. Um den Aktionären eine attraktive Dividendenrendite und -kontinuität zu bieten und das Vertrauen in die Zukunft von METRO zu demonstrieren, liegt der Dividendenvorschlag mit 74% des EPS über der Ausschüttungsquote von 45 bis 55% des EPS, welche die Dividendenpolitik der METRO AG vorsieht.

Das zum Verkauf stehende SB-Warenhausgeschäft ...

