Marihuana wird seit ewigen Zeiten verwendet, vor allem zur Behandlung von Krankheiten. Es wurde im alten China als Anästhetikum verwendet. Es war eines von fünf Kräutern, die während der indischen Eisenzeit eingenommen wurden, um Angst zu lindern. Cannabis-Samen wurden in Wikingerschiffen gefunden, möglicherweise dienten sie zur Schmerzlinderung. Die meiste Zeit in der Menschheitsgeschichte war der Konsum von Marihuana legal. Das begann sich jedoch Anfang des 20. Jahrhunderts zu ändern. Zwischen 1916 und 1931 verboten 29 US-Bundesstaaten die Verwendung von Marihuana. Der Marihuana Tax Act von 1937 machte Cannabis in den USA im Wesentlichen illegal. Viele andere Länder verboten Marihuana in ...

