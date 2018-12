Wiesbaden (ots) - Von Januar bis September 2018 wurden nach Auswertung der Gewerbemeldungen knapp 93 800 Betriebe gegründet, deren Rechtsform und Beschäftigtenzahl auf eine größere wirtschaftliche Bedeutung schließen lassen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) weiter mitteilt, waren das 2,4 % weniger als von Januar bis September 2017.



Die Zahl neu gegründeter Kleinunternehmen lag in den ersten neun Monaten 2018 mit knapp 131 500 um 3,3 % unter dem vergleichbaren Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Gründungen von Nebenerwerbsbetrieben stieg um 0,2 % auf rund 191 600. Insgesamt verringerte sich die Gesamtzahl der Gewerbeanmeldungen von Januar bis September 2018 auf fast 512 200, das waren 1,3 % weniger als in den ersten neun Monaten 2017. Gewerbeanmeldungen müssen nicht nur bei Gründung eines Gewerbebetriebes erfolgen, sondern auch bei Betriebsübernahme, Umwandlung oder Zuzug.



Knapp 76 000 Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung gaben von Januar bis September 2018 ihr Gewerbe auf. Das waren 1,2 % weniger als im gleichen Zeitraum 2017. Die Zahl der von Januar bis September 2018 abgemeldeten Kleinunternehmen sank um 1,7 % auf knapp 158 900. Gestiegen ist dagegen die Zahl der Gewerbeabmeldungen von Nebenerwerbsbetrieben, und zwar um 5,3 % auf rund 137 400. Insgesamt lag die Zahl der Gewerbeabmeldungen bei den Gewerbeämtern mit rund 464 500 um 0,4 % über dem vergleichbaren Vorjahreswert. Dabei handelt es sich nicht nur um Schließungen, sondern auch um Betriebsübergaben, Umwandlungen oder Fortzüge.



Aufgrund der bisherigen Entwicklung rechnet das Statistische Bundesamt für das gesamte Jahr 2018 mit etwa 124 000 Gründungen von Betrieben mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung (2017: 125 000). Die Gründungen von Kleinunternehmen und von Nebenerwerbsbetrieben zusammen werden im Jahr 2018 voraussichtlich bei 430 000 liegen (2017: 424 000). Bis Ende 2018 werden schätzungsweise 102 000 Betriebe mit größerer wirtschaftlicher Bedeutung ihr Gewerbe aufgeben (2017: 104 000). Zusätzlich werden im Jahr 2018 voraussichtlich rund 395 000 Kleinunternehmen und Nebenerwerbsbetriebe schließen (2017: 408 000).



Die vollständige Pressemitteilung mit Tabelle sowie weitere Informationen und Funktionen sind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unter http://www.destatis.de/presseaktuell zu finden.



Weitere Auskünfte:



Gewerbeanzeigenstatistik, Telefon: +49 (0) 611 / 75 45 92, www.destatis.de/kontakt



OTS: Statistisches Bundesamt newsroom: http://www.presseportal.de/nr/32102 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_32102.rss2



Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an: Statistisches Bundesamt Pressestelle Telefon: +49 611-75 34 44 E-Mail: presse@destatis.de