Ballard Power hat einen Folgeauftrag von Porterbrook Leasing für ein Brennstoffzellen-Modul erhalten, welches in Großbritannien in einem Zug eingesetzt werden soll. Damit gewinnt das Brennstoffzellen-Thema bei Zügen spürbar an Dynamik. In Niedersachsen rollt seit diesem Jahr der erste mit Wasserstoff betriebene Zug überhaupt durch das Land. Ballard Power will sich ein großes Stück vom Kuchen sichern.

