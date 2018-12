Berlin (ots) - BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang sagt nach der erfolgreichen Vertrauensabstimmung der britischen Premierministerin Theresa May: "Wichtig, dass die britische Regierung keine Zeit mehr verliert"



"Jetzt ist wichtig, dass die britische Regierung keine Zeit mehr verliert. Wir appellieren an die Verantwortlichen in London, möglichst schnell eine Mehrheit zu organisieren, um einen harten Brexit abzuwenden. Sonst müssen die Unternehmen mit Hochdruck die erforderlichen Notfallmaßnahmen für einen ungeordneten Ausstieg des Vereinigten Königreichs aus der EU umsetzen.



Es wird immer deutlicher, dass es beim Brexit keine Gewinner gibt. Das vorliegende Abkommen wird helfen, den Schaden auf beiden Seiten des Kanals einzugrenzen."



