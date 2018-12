Hannover (www.anleihencheck.de) - Nach einem zunächst recht ruhigen Handelsverlauf sind die deutschen Staatsanleihen am Berichtstag gefallen, so die Analysten der Nord LB.U.a. sei der "sichere Hafen" weniger gefragt gewesen, nachdem im Haushaltsstreit der EU mit Italien vorsichtige Entspannungszeichen auszumachen gewesen seien. Italienische Anleihen seien denn auch im Höhenrausch gewesen: Rendite der zehnjährigen BTP bei 3,00% (3,12%). Die US-Anleihen seien nach Entspannungssignalen im Handelskonflikt am Berichtstag weniger gefragt gewesen. Die Rendite steige auf 2,91%. (13.12.2018/alc/a/a) ...

