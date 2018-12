Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Risikoaufschläge von Covered Bonds sind in den letzten Wochen überraschend kräftig angezogen, so die Analysten der DekaBank. Selbst qualitativ hochwertige Pfandbriefe im 10-jährigen Laufzeitbereich würden inzwischen oftmals mit positiven Swapspreads notieren. Der Ausstieg der EZB aus dem Ankaufprogramm sei bereits seit längerer Zeit eingepreist, da die monatlichen Käufe ohnehin nur noch gering ausgefallen seien. Im November seien überraschend wenige gedeckte Neuemissionen auf den Markt gekommen und auch im Dezember sei mit keiner Belebung zu rechnen. Dennoch seien die wenigen neuen Anleihen mit sehr großzügigen Prämien ausgestattet worden, was den Sekundärmarkt zusätzlich zu Preisanpassungen gezwungen habe. Da die Liquidität jedoch sehr niedrig sei, seien die Spreadanstiege entsprechend deutlich ausgefallen. Die Erwartung der traditionell starken Emissionswelle im Januar habe ebenfalls zur Spreadausweitung beigetragen. Inzwischen hätten einige gedeckte Anleihen wieder attraktive Einstiegsspreads erreicht. (13.12.2018/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...