Wien (www.anleihencheck.de) - Die britische Premierministerin May hat das gestrige Misstrauensvotum ihrer eigenen Fraktion überstanden, wenn auch nur sehr knapp, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Das Grundproblem, dass das Parlament derzeit dem Brexit-Deal wohl nicht zustimmen würde, bleibe jedoch bestehen. Von ihren Amtskollegen der übrigen EU-Länder dürfte May heute in Brüssel höchstens ergänzende Formulierungen (v.a. hinsichtlich Backstop-Lösung) erhalten bzw. in Aussicht gestellt bekommen. Es sei somit ungewiss, ob sich die Kritiker noch vor der ersten Abstimmung (spätestens 21.01.) überzeugen lassen würden oder ob nicht noch mehr Druck (politischer oder von Finanzmärkten) für deren Zustimmung notwendig sei. Das GBP habe bereits im Tagesverlauf Zugewinne gegenüber dem USD verzeichnen können, am Markt sei bereits auf das letztendlich auch eingetretene Ergebnis spekuliert worden. ...

