Hösbach (ots) - Tobias Schüßler, Gründer und Vorstandsvorsitzender der Hösbacher Hilfsorganisation Global Micro Initiative e.V. (GMI) besucht aktuell die Partnerorganisationen auf den indonesischen Inseln Bali und Lombok, um die Lage vor Ort persönlich in Augenschein zu nehmen sowie um den richtigen Einsatz der Spendengelder sicherzustellen. Er wird die Buchführung der Partnerorganisation überprüfen, Projektteilnehmer besuchen und künftige Ziele und Pläne mit den Partnern erörtern. Auf diese Weise stellt GMI sicher, dass die Spendenvergabe und -verwendung transparent bleibt. Dieses Jahr hat der Besuch aber noch eine zusätzliche, besondere Komponente: Vereinsmitglied Rebecca Ghawi, die bereits seit einigen Jahren Pressetexte für GMI verfasst, wird gemeinsam mit Marco Weimar, Geschäftsführer von "ConWeimar - Film & Fotografie" Schüßler's Besuch filmisch und fotografisch begleiten und Aufnahmen für den Internet- und Printauftritt sowie ein Dokumentarvideo über GMI's Arbeit vor Ort erstellen.



"Ich wollte mich schon seit Langem ehrenamtlich engagieren, war aber mit der Option, an eine große anonyme Organisation zu spenden, ziemlich unzufrieden", so Vereinsmitglied Ghawi über ihre Motivation, nicht nur als Fördermitglied GMI zu unterstützen, sondern auch selbst tatkräftig aktiv zu werden. "Als Tobias Schüßler in einer unserer Lehrveranstaltungen an der Hochschule Heilbronn sein Mikrokreditprojekt vorstellte, war ich sofort sehr interessiert. Ich sah die Chance, bei einer im Aufbau befindlichen Hilfsorganisation nah am Geschehen zu sein und eine Person zu unterstützen, die ich kenne und der ich vertraue."



Schon nach kurzer Zeit war "Fördermitglied" nicht mehr genug für Ghawi und sie engagierte sich mehr und mehr auch im Bereich Öffentlichkeitsarbeit. "Nur über die Hilfsorganisation zu schreiben, war mir jedoch bald nicht mehr genug", berichtet sie weiter. "Aber einfach "nur" bei einem Besuch vor Ort mit dabei sein, wollte ich auch nicht. Ich wollte einen Beitrag zur Arbeit von GMI vor Ort leisten. Da ich mich seit letztem Jahr durch meinen Freund ausgiebig mit Film- und Fotoproduktion beschäftigt habe, sah ich die Möglichkeit, anhand einer Foto- und Filmreportage die Arbeit von GMI zu unterstützen und für meine Mitarbeit als Texterin mehr Einblick in die Aktivitäten vor Ort zu bekommen.



"Ich freue mich sehr über dieses großzügige Angebot von ConWeimar", so GMI's Vorsitzender Schüßler. "Dadurch werden wir den Spendern noch besser zeigen können, wer von ihren Spenden profitiert und wie die Spenden eingesetzt werden."



