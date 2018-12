FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.12.2018 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 1998 (2009) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS CYBG PRICE TARGET TO 220 (240) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS DIRECT LINE PRICE TARGET TO 344 (355) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS LANCASHIRE HLDGS PRICE TARGET TO 623 (636) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS CUTS PHOENIX GROUP PRICE TARGET TO 680 (688) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 2104 (2163) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RSA INSURANCE PRICE TARGET TO 597 (611) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS SABRE INSURANCE TO EQUAL WEIGHT (OVERWEIGHT) - TARGET 295 (288) P - BARCLAYS CUTS ULTRA ELECTRONICS TO 'UW' (EQUAL W.) - TARGET 1120 (1460) P - BARCLAYS RAISES AVIVA PRICE TARGET TO 556 (550) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 247 (243) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1435 (1427) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES LEGAL & GENERAL PRICE TARGET TO 332 (317) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE INITIATES JD SPORTS WITH 'OUTPERFORM' - TARGET 454 PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 2600 (3000) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 550 (800) PENCE - 'HOLD' - HSBC CUTS ELEMENTIS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 200 (330) PENCE - HSBC CUTS FERGUSON PRICE TARGET TO 6520 (7750) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SYNTHOMER PRICE TARGET TO 520 (615) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 2520 (2650) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2800 (2550) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES JOHNSON MATTHEY TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 3450 (3550) PENCE - JEFFERIES CUTS HSBC HOLDINGS PRICE TARGET TO 850 (950) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ACACIA MINING PRICE TARGET TO 90 (110) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS FRESNILLO PLC PRICE TARGET TO 1150 (1200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS GEM DIAMONDS PRICE TARGET TO 115 (120) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HASTINGS GROUP PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 145 (175) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 40 (45) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 780 (940) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 146 (256) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2180 (2040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 840 (700) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 1980 (1960) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES FERREXPO PRICE TARGET TO 240 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 370 (340) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 625 (550) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RANDGOLD RESOURCES TARGET TO 6402 (6240) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5100 (5000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES SERCO GROUP TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 105 (80) PENCE - RBC CUTS FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 3600 (4000) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 630 (665) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BELLWAY PRICE TARGET TO 3800 (4100) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS BOVIS HOMES PRICE TARGET TO 860 (1090) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 470 (475) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS PERSIMMON PRICE TARGET TO 2650 (2900) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS REDROW PRICE TARGET TO 745 (765) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 190 (213) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob