Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- Deutsche TV-Premiere der sechsteiligen Comedy Noir von Turner - Deutschland am 18., 19. und 20. Dezember auf TNT Comedy bei Sky - Direkt im Anschluss der linearen Ausstrahlung sind die aktuellen Episoden über Sky Ticket und Sky Go abrufbar - Mit Jan Josef Liefers, Martina Gedeck, Nora Tschirner und Cristina do Rego



13. Dezember 2018 - Die sechsteilige Comedy Noir "Arthurs Gesetz" rund um Jan Josef Liefers als Pechvogel Arthur Ahnepol startet am 18. Dezember als deutsche TV-Premiere auf TNT Comedy bei Sky.



Am 18., 19. und 20. Dezember dürfen sich die Zuschauer des Comedysenders von Turner Deutschland jeweils ab 20:15 Uhr auf zwei Episoden in Folge freuen. Wiederholt werden alle Folgen am Stück am 23. und 31.12. jeweils ab 15:15 Uhr. Mit Sky sehen Freunde des schwarzen Humors die hochkarätig besetzte Serie nicht nur linear, sondern direkt im Anschluss auch zeitlich und räumlich flexibel auf Abruf mit Sky Go oder on Demand mit dem Sky Q Receiver. Für Kurzentschlossene, die sich nicht lange binden wollen, bietet Sky Ticket die perfekte Alternative, "Arthurs Gesetz" zu sehen: Ganz einfach mit dem monatlich kündbaren Sky Entertainment Monatsticket.



Über "Arthurs Gesetz":



Der Arbeitslose Arthur Ahnepol fristet ein trostloses Dasein. Gezeichnet von den Strapazen seiner unglücklichen Ehe und zu Tode gelangweilt, schmiedet er eines Tages einen riskanten Plan: Seine unausstehliche Gattin soll unter die Erde gebracht werden. Mit dem Geld aus der Lebensversicherung stünde einem Neustart mit seiner Geliebten nichts mehr im Wege. Doch ein ungeschriebenes Gesetz beherrscht das Leben des Pechvogels: Jedes von Arthur gelöste Problem hat ein weitaus Schlimmeres zur Folge. Und so tritt er eine Lawine desaströser Ereignisse los.



Martina Gedeck (Das Leben der Anderen) und Nora Tschirner (Keinohrhasen, Tatort) sind neben Jan Josef Liefers (Tatort) in tragenden Rollen zu sehen. Weitere Charaktere verkörpern unter anderem Ronald Kukulies (Weinberg), Cristina do Rego (Pastewka, Doctor's Diary) und Robert Gallinowski (Nackt unter Wölfen).



Facts:



Die sechsteilige Miniserie wurde von TNT Comedy und der good friends Filmproduktions GmbH produziert. Sie ist für Turner in Deutschland die erste fiktionale Eigenproduktion für TNT Comedy. Die Regie verantwortet Christian Zübert (Lommbock), der sowohl als Autor als auch als Regisseur bereits mehrfach prämiert wurde (u.a. Grimme-Preis in der Kategorie "Beste Regie" für den Tatort: Nie wieder frei sein). Als Executive Producer fungieren Moritz von der Groeben und Nataly Kudiabor von good friends sowie auf Senderseite Anke Greifeneder, die auch die Redaktionsleitung innehat, und Hannes Heyelmann. Für die Bücher zeichnen Benjamin Gutsche als Headautor sowie Ceylan Yildirim und Sebastian Bleyl verantwortlich, die Kamera übernahm Ngo The Chau (u.a. Deutscher Fernsehpreis für den Tatort: Scheherazade und Zum Sterben zu früh). "Arthurs Gesetz" wurde vom FilmFernsehFonds Bayern gefördert.



Ausstrahlungstermine:



Am 18., 19. und 20. Dezember jeweils ab 20:15 Uhr in Doppelfolgen auf TNT Comedy bei Sky. Wiederholt werden alle Folgen am Stück am 23. und 31. Dezember jeweils ab 15 Uhr. Parallel abrufbar auf Sky Go, on Demand und dem Streamingdienst Sky Ticket.



Über Sky Ticket:



Sky Ticket ist genau das Richtige für alle, die ohne lange Vertragsbindung Serien, Filme und Live-Sport sofort streamen möchten. Der Service besticht durch sein innovatives Design, eine noch einfachere und für alle Plattformen vereinheitlichte Benutzerführung, eine Ticket-basierte Navigation, eine verbesserte Suche, sowie neue Funktionen wie Continue Watching, Empfehlungen und persönliche Merklisten. Sky Ticket ist auf zahlreichen Plattformen wie iOS und Android Devices, PC und MAC, Spielekonsolen, Samsung und LG Smart TVs, via Chromecast, sowie über den Sky Ticket TV Stick und die Sky TV Box verfügbar.



Über Sky Deutschland:



Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3 Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu den führenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen und Dokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni 2018).



OTS: Sky Deutschland newsroom: http://www.presseportal.de/nr/33221 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_33221.rss2



Pressekontakt: Kontakt für Medien: Shoshannah Peter Head of Fiction & Entertainment Communications Tel: 089/9958 6339 shoshannah.peter@sky.de



Kontakt für Fotomaterial: Carolin Noack DL-picture-management-operations@sky.de Fotoweb: https://medien.sky.de