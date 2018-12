Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Donnerstag nach einer freundlichen Eröffnung rasch in den roten Bereich zurückgefallen. Die Freude über das abgelehnte Misstrauensvotum gegen die britische Premierministerin Theresa May und über das leichte Entgegenkommen von Italien im Budgetstreit mit der EU währte nicht lange. Der Schwung der beiden Vortage ist damit wieder verflogen. Kaum einen Einfluss auf die Finanzmärkte haben die jüngsten Äusserungen der SNB zur geldpolitischen Lage.

May habe zwar das Misstrauensvotum politisch überlebt, die Börse sei mit ihrer Angst vor einem ungeordneten Brexit aber noch genau so schlau wie zuvor, heisst es in Marktkreisen. Und das Betteln von Grossbritannien um Nachverhandlungen bei der EU bleibe schwer. Am heutigen EU-Gipfel ist der Brexit eines der traktandierten Themen und May ist wegen der blockierten Situation bereits wieder nach Festland-Europa gereist, um in Brüssel noch gewisse Zugeständnisse herauszuholen. In den Fokus rückt am Nachmittag die EZB mit ihrer letzten Zinssitzung des Jahres. Mehrheitlich wird davon ausgegangen, dass die Zentralbank das offizielle "Ende" ihrer billionenschweren Wertpapierkäufe ...

