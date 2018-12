Oldenburg (ots) -



In diesem Jahr verleiht die Miss Germany Corporation (MGC) dem bekannten Beauty-Contest ein neues Gesicht: Neben einer stärkeren Individualisierung geben die erstmalig 16 Bundesland-Vertreterinnen direkte Einblicke in ihr Leben. Die Finalistinnen präsentieren sich in mehreren Wertungsdurchgängen auf der Bühne persönlich sowie in eigens produzierten Videos. "Wir möchten die Persönlichkeit der einzelnen Teilnehmerinnen stärker in den Fokus rücken und setzen auf die Repräsentation eines starken Frauenbildes", erklärt Max Klemmer von der Miss Germany Corporation, der das Familienunternehmen in dritter Generation leitet.



Aus insgesamt 16 Missen, die sich in den einzelnen Bundesländern gegen ihre Konkurrentinnen durchgesetzt haben, wird am 23. Februar in der Europa-Park Arena in Rust die Siegerin gekürt. Welche prominenten Köpfe neben Politiker Wolfgang Bosbach und Deutschlands bekanntestem Hair- & Make-up-Artist Boris Entrup noch in der Jury sitzen, bleibt noch ein wohlgehütetes Geheimnis. Fernsehmoderator und Schauspieler Alexander Mazza begleitet die Gäste gemeinsam mit Moderatorin Laura Wontorra durch einen spannenden und abwechslungsreichen Abend. In mehreren Durchgängen präsentieren sich die Titelanwärterinnen sowohl in eleganter Abendmode als auch in legerer Sommerkleidung.



Wo: Europa-Park Arena - Europa-Park-Straße 2, 77977 Rust



Wann: Samstag, 23. Februar, ab 20:15 Uhr, Einlass: 18:00 Uhr



Tickets: 99-Euro-Tickets: freie Sitzplatzwahl auf der Tribüne inkl. Getränken und Aftershow-Party 189-Euro-Tickets: bevorzugte Platzierung mit Gala-Buffet inkl. Getränken und Aftershow-Party



Details zum Start des Ticketvorverkaufs sowie weitere Informationen zu Miss Germany und zur Miss Germany Corporation (MGC) finden Sie unter www.missgermany.de.



Miss Germany Corporation im Kurzprofil



Im Jahr 1960 von Horst Klemmer gegründet, richtet die Miss Germany Corporation (MGC) mit Hauptsitz in Oldenburg regelmäßig Schönheitswettbewerbe aus. 1999 sichert sich das Unternehmen die Exklusiv-Rechte an den Titeln "Miss Germany" sowie "Mister Germany" beim Europäischen Markenamt und ist seitdem an alleiniger Veranstalter der Miss-/Mister-Germany-Wahlen samt der Vorwahlen in den einzelnen Bundesländern. Mittlerweile wird das Familienunternehmen in dritter Generation geführt. Seit September 2012 vergibt die MGC zusätzlich den Titel der Miss 50 plus Germany. In den Veranstaltungsjahren der WM sowie der EM werden ebenfalls die Titel Miss WM sowie Miss EM verliehen. Aktuell richtet die MGC insgesamt über 100 Events jährlich aus.



