Theresa May bleibt vorerst Premier und somit Ansprechpartner bei den Brexit-Verhandlungen. Doch Zugeständnisse beim Treffen der Staats- und Regierungschefs der EU kann die britische Konservative nicht erwarten.

Es wäre ein wirklich schlimmes Szenario gewesen: Wenn die britischen Konservativen Premierministerin Theresa May am Mittwoch Abend ihr Misstrauen ausgesprochen hätten, wären Brüssel und die nationalen EU-Hauptstädte darauf nicht vorbereitet gewesen. "Wir haben dafür keinen Plan", gab ein EU-Diplomat am Mittwoch unumwunden zu.

Der Extremfall ist nicht eingetreten - doch die Gespräche beim EU-Gipfel an diesem Donnerstag in Brüssel werden sehr schwierig. Die Situation ist so vertrackt, dass mit substanziellen Ergebnissen nicht zu rechnen ist. Das Risiko eines "harten", ungeordneten Brexits ohne ratifizierten Vertrag ist real, weshalb die versammelten 27 Staats- und Regierungschefs sich mit Vorbereitungen für diesen Fall beschäftigen wollen, sobald sie Theresa May heute Abend aus dem Saal komplimentiert haben.

Zunächst einmal wollen sie die britische Premierministerin aber anhören, sich ein Bild von dem machen, was die britische Seite vom Rest der EU eigentlich erwartet. Die Briten müssten ihre Vorstellungen vorlegen, heißt es von EU Seite. Die 27 Staaten wollen vom Austrittsabkommen um keinen Zentimeter abrücken, Nachbesserungen seien nicht möglich. "Die Vereinbarung ist nicht verhandelbar", unterstreicht ...

