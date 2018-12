Werder Bremens Aufsichtsratschef Marco Bode hat eine stärkere Durchführung des Financial Fairplays zur Chancengleichheit im Profi-Fußball gefordert. "Wenn Clubs immer Finanzspritzen bekommen, die über das hinausgehen, was Clubs aus sich selbst heraus erwirtschaften, dann ist das aus meiner Sicht unfair", erklärte der frühere Torjäger des Bundesligisten in einem Interview mit dem "Weser Kurier" (Donnerstag). "Plakativ ausgedrückt ist Financial Fairplay für mich sogar wichtiger als 50+1.

"Wenn Financial Fairplay durchgesetzt würde, dann ist 50+1 weniger relevant, denn es ist nicht das Problem, dass ein Club zu einem großen Investor gehört", monierte der ehemalige Nationalspieler und fügte hinzu: "Es könnte aber problematisch werden, wenn der Investor unverhältnismäßig viel Geld in den Verein reinsteckt, ohne dass eine relevante Gegenleistung da wäre."

Clubs dürfen sich gemäß Financial Fairplay derzeit für den Zeitraum von drei Jahren einen Verlust von insgesamt 30 Millionen Euro erlauben, wenn dieser durch Geldgeber gedeckt wird. Gegen Vereine wie Manchester City oder Paris Saint-Germain, die aus Abu Dhabi beziehungsweise Katar mit hohen Summen finanziert werden, wurden in der Vergangenheit Verstöße gegen die Regeln durch die Europäische Fußball-Union UEFA bereits nachgewiesen. Sie wurden allerdings nicht aus dem Wettbewerb ausgeschlossen, sondern nur mit Geldstrafen belegt./tob/DP/jha

AXC0155 2018-12-13/12:24