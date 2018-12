Die heute Früh vorgelegten Ergebnisse des Geschäftsjahres 2017/2018 waren eine Enttäuschung. Mal wieder. Die Marktteilnehmer gewinnen den Eindruck, es geht einfach nichts voran bei der METRO (ISIN: DE000BFB0019). Um Sondereffekte bereinigt lagen Umsatz und Gewinn via EBITDA leicht unter dem Vorjahr. So hatte man sich das nicht vorgestellt, vor allem, weil man davon ausging, dass die Aufteilung des Konzerns in den Einzelhandelsbereich METRO und den Elektronikmarkt-Sektor CECONOMY für beide Bereiche neue Dynamik auslösen würde. Die Reaktion fiel heftig aus:

Die Aktie bricht heute ein, notierte im Tief schon ganze zwölf Prozent im Minus. Zur Mittagszeit reduzierte sich der Abschlag auf sieben Prozent. Kaufen da nur einige Unerschütterliche, bevor die Leerverkäufer der Aktie dann Richtung Handelsende den Rest geben? Möglich. Aber so dramatisch war das Zahlenwerk nun auch wieder nicht, auch, wenn die Prognose für das neue, angelaufene Geschäftsjahr höchst verhalten ausfiel, da METRO selbst damit rechnet, dass der Gewinn aufgrund höherer Investitionskosten unter dem des Jahres ...

