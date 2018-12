Den Weihnachtsbaum vom Bauern zu beziehen oder im Baumarkt zu erwerben scheint für immer mehr Bundesbürger keine Option mehr. Laut einer aktuelle Umfrage des Digitalverbands Bitkom will mehr als jeder zehnte (11%) sein Tannengrün zum Fest in diesem Jahr online kaufen. Damit sind es fast doppelt so viele ...

Den vollständigen Artikel lesen ...