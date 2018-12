-------------------------------------------------------------- MEHR INFORMATIONEN http://ots.de/w61rvi --------------------------------------------------------------



Köln (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Der deutsche Markt für individuelle Fotoprodukte ist hart umkämpft. Bei der Auswahl des richtigen Anbieters spielen deshalb sowohl Produktqualität und Angebot als auch Service und Kundenfreundlichkeit eine entscheidende Rolle. Der Online-Fotoservice Pixum erhält in diesen Bereichen regelmäßig Bestnoten von unabhängigen Instituten und Fachzeitschriften. Laut zwei aktueller Kundenumfragen darf sich Pixum sogar darüber freuen, den besten Kundenservice der Fotobranche zu bieten.



Das Deutsche Institut für Service Qualität führt in Zusammenarbeit mit dem Fernsehsender n-tv einmal pro Jahr die Verbraucherumfrage "Deutschlands beste Online-Shops" durch. 2018 belegt Pixum in der Kategorie "Fotoanbieter ohne Filialnetz" sowohl den ersten Platz im Bereich "Kundenservice" als auch den ersten Platz in der Gesamtwertung der verglichenen Fotoanbieter. Auch das Unternehmen ServiceValue hat in Kooperation mit der Zeitschrift DIE WELT eine repräsentative Umfrage zum Service-Erlebnis bei ausgewählten Online-Fotodiensten durchgeführt. Branchengewinner ist abermals Pixum.



Über so viel positives Feedback freuen sich bei Pixum insbesondere die Mitarbeiter, die täglich per Telefon, E-Mail und WhatsApp die Anfragen der Pixum Kunden beantworten. Jennifer Püttner vom Pixum Kundenservice: "Unser Team besteht aus über 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Von unserem Kölner Standort aus beraten wir von montags bis sonntags unsere Kunden aus ganz Europa zu ihren Anliegen - und das in 8 Sprachen. Uns ist es wichtig, unsere Kunden auf ganzer Linie für Pixum zu begeistern, und dazu gehört eben auch ein Service, der möglichst schnell und einfach ist."



Dass die Pixum Kunden wiederum diese Einstellung zu schätzen wissen, zeigen auch die überdurchschnittlich positiven Kundenrezensionen bei Trusted Shops, bei Google oder bei Trustpilot. Dort schreibt zum Beispiel eine Kundin: "Echter Kundenservice ist bei großen Unternehmen die Ausnahme - Pixum ist so eine Ausnahme. [...] Da sitzen Menschen, die mitdenken!"



Weitere Informationen zum Pixum Kundenservice gibt es unter: https://www.pixum.de/service



OTS: Pixum newsroom: http://www.presseportal.de/nr/24663 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_24663.rss2



Pressekontakt: Ingo Kreutz und Nils Daniel E-Mail: presse@pixum.com Telefon: +49 (0) 2236 886 317 www.pixum.de/presse