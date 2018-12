Hamburg (ots) - Für alle "Der Herr der Ringe"-Fans startet das Jahr 2019 mit einem besonderen Kino-Highlight: CinemaxX bringt die Extended Version von Peter Jacksons meisterlicher Trilogie in bester Bild- und Tonqualität zurück auf die große Kinoleinwand - sowohl in der deutschen Synchronfassung als auch in der englischen Originalversion. Vom 13. bis 27. Januar (deutsche Synchronfassung) beziehungsweise vom 15. bis 29. Januar (Originalversion)* gibt es bei CinemaxX die volle Ladung Hobbits, Orks, Zwerge, Elben und alles was dazu gehört. Das Kombiticket für alle drei Filme ist ab sofort in allen teilnehmenden CinemaxX Kinos erhältlich. Dort und außerdem über www.cinemaxx.de/herrderringe sind auch Einzeltickets für die Vorstellungen erhältlich.



Lange hatten die Fans darauf gewartet: eine Verfilmung des Meisterwerkes von J.R.R. Tolkien "Der Herr der Ringe". In 2001 war es dann endlich soweit. Nach sieben Jahren Arbeit unter der Regie des Neuseeländers Peter Jackson kam der erste Teil der Trilogie "Die Gefährten" in die Kinos. Nach der Weltpremiere in London im Dezember 2001 spielte der Film weltweit 871,4 Millionen US-Dollar ein und allein in Deutschland lockte er 11,7 Millionen Besucher in die Kinos. Bei der Oscarverleihung 2002 war der Film für insgesamt 13 Oscars nominiert, von denen er vier gewann: Filmmusik, Visuelle Effekte, Make-up und Kamera. Der zweite Teil der Trilogie, "Die zwei Türme", konnte dies mit einem Einspielergebnis von 926,3 Millionen US-Dollar und zwei gewonnenen Oscars (Beste visuelle Effekte und Bester Tonschnitt) bei vier Nominierungen noch übertreffen. Der letzte Teil der Trilogie, "Die Rückkehr des Königs", kam 2003 in die Kinos und übertraf alle vorangegangenen Erfolge. Insgesamt spielte er mehr als 1,1 Milliarden US-Dollar ein, räumte bei 11 Oscar-Nominierungen 11 Preise ab und war on Top der erste Fantasy-Film, der den Oscar für den Besten Film erhielt. Insgesamt wurde "Der Herr der Ringe"-Trilogie somit 30-mal für den Oscar nominiert sowie mit 17 Oscars ausgezeichnet.



Nun bringt CinemaxX die preisgekrönte Trilogie von Meisterregisseur Peter Jackson in der Extended Version zurück auf die große Kinoleinwand.



Das Kombiticket für die "Der Herr der Ringe"-Reihe, das alle drei Teile umfasst, gibt es an den CinemaxX Kinokassen für 15,- Euro zu kaufen. In den Kinos, die die Filme auch als englische Originalfassung anbieten, können sich die Ticketinhaber entscheiden, ob sie alle Filme auf Englisch oder Deutsch anschauen möchten. Natürlich können die Filme auch zum Einzelpreis von je 6,30 Euro besucht werden. Die Einzeltickets sind sowohl in den CinemaxX Kinos als auch unter www.cinemaxx.de/herrderringe erhältlich, wo es auch alle Infos zum Nachlesen gibt.



Die "Der Herr der Ringe"-Trilogie im Überblick:



13. Januar: "Der Herr der Ringe: Die Gefährten" - Extended Version (FSK 16) 15. Januar: OV: "The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring"* - Extended Version (FSK 16) Der junge Hobbit Frodo erhält von seinem Onkel Bilbo einen außergewöhnlichen Ring als Geschenk. Von Zauberer Gandalf erfährt Frodo, dass es sich um den mächtigen Ring des bösen Sauron handelt. Um dessen Rückkehr zur Macht zu verhindern, muss der Ring in Saurons Reich Mordor vernichtet werden. Frodo macht sich auf den beschwerlichen Weg, doch die Feinde sind nicht weit.



20. Januar: "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme" - Extended Version (FSK 12) 22. Januar: OV: "The Lord of the Rings: The Two Towers"* - Extended Version (FSK 12) In drei Gruppen zerstreut, stemmen sich die Gefährten gegen Mordor. Frodo und Sam stellen sich der Macht des Ringes und der Kreatur Gollum. Merry und Pippin befreien sich von Uruk-hais und finden im Fangornwald mächtige Freunde. Aragorn, Gimli und Legolas schließlich sind die einzige Hoffnung für das Volk von Rohan gegen die Übermacht von Sarumans Teufelsheer.



27. Januar: "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" - Extended Version (FSK 16) 29. Januar: OV: "The Lord of the Rings: The Return of the King"* - Extended Version (FSK 16) Die Reise der Gefährten nähert sich ihrem Ende. Ein letztes Mal bedroht Sauron die Menschheit - sein Heer hat Minas Tirith angegriffen, die Hauptstadt von Gondor. Nur ein schwächlicher Truchsess wacht noch über das einst mächtige Königreich, das seinen König nie dringender benötigte als jetzt. Doch bringt Aragorn die Kraft auf, jene Aufgabe zu übernehmen, für die sein Schicksal ihn bestimmt hat? Während Gandalf verzweifelt versucht, die mutlosen Kämpfer von Gondor zu motivieren, sammelt Théoden die Krieger von Rohan, um am Kampf teilzunehmen. Aber obwohl sie tapfer und leidenschaftlich Widerstand leisten, haben die Streitkräfte der Menschen - unter denen sich Éowyn und Merry verbergen - dem überwältigenden Ansturm der feindlichen Legionen gegen das Königreich kaum etwas entgegenzusetzen. Jeder Sieg fordert große Opfer. Trotz der starken Verluste stellen sich die Gefährten der größten Schlacht ihres Lebens - vereint durch ein einziges Ziel: Sauron muss so lange abgelenkt werden, bis Frodo seine Mission erfüllen kann. Auf seinem Weg durch trügerisches Feindesland ist Frodo immer mehr auf Sam und Gollum angewiesen, während der Eine Ring ständig seine Treue und letztlich auch seine Menschlichkeit auf die Probe stellt.



* Nicht in allen CinemaxX Standorten wird die OV gezeigt. Teilnehmende CinemaxX Kinos: Augsburg (+OV), Berlin, Bielefeld, Bremen (+OV), Dresden, Essen (+OV), Freiburg (+OV), Göttingen (+OV), Halle (+OV), Hamburg Dammtor, Hamburg Harburg, Hamburg Wandsbek, Hamm, Hannover (+OV), Heilbronn (+OV), Kiel (+OV), Krefeld (+OV), Magdeburg (+OV), Mülheim, München (+OV), Offenbach, Oldenburg (+OV), Regensburg (+OV), Sindelfingen (+OV), Stuttgart Liederhalle (+OV), Stuttgart SI Centrum (+OV), Trier (+OV), Wolfsburg, Wuppertal (+OV) und Würzburg (+OV)



