Western Union (NYSE: WU), ein führendes Unternehmen für grenz- und währungsübergreifende Geldbewegung, gab die Allianz mit TerraPay zur Ermöglichung der Auszahlung an mobile Geldbörsen und Bankkonten bekannt. Die Allianz dehnt das Kontoauszahlungsnetzwerk von Western Union zum Senden von Zahlungen direkt in mobile Geldbörsen von Kunden in Europa, Afrika, Asien und Lateinamerika weiter aus.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181213005335/de/

TerraPay CEO Ambar Sur and Head of Account Payout Network for Western Union Sobia Rahman (Photo: Business Wire)

Das Netzwerk von TerraPay für Kleinbeträge verbindet Finanzinstrumente international. Die Interoperabilität der Unternehmensmaschine gestattet es den Kunden, Transaktionen mittels verschiedener Zahlungsmethoden und -plattformen zu senden und zu empfangen und aktiviert mobile Geldbörsen in internationalen, regionalen und heimischen Märkten.

"Die Verbindung mit TerraPay ist eine goldene Gelegenheit, unsere Zahlungsoptionen zur Lieferung von Zahlungen an mobile Geldbörsen weltweit weiter zu differenzieren und erweitern", meinte Sobia Rahman, globaler Leiter des Kontenauszahlungsnetzwerks von Western Union. "Die Ausdehnung unseres Netzwerks auf die Benutzer von TerraPay wird einen praktischen und automatisierten Kanal anbieten, den die Kunden sich wünschen."

"Wir sind sehr froh über diese neue Allianz mit Western Union. Die Verbindung unserer Stärken wird eine wichtige Rolle bei der Ausweitung des Netzwerks von TerraPay in neue Märkte spielen und Fremdarbeitern helfen, Geld mit einem zuverlässigen und praktischen Service nach Hause an eine mobile Geldbörse oder ein Bankkonto zu senden", erklärte Ambar Sur, Gründer und CEO von TerraPay.

Das weltweite Netzwerk von Western Union für globale Kontoauszahlungen ist mit örtlichen Banken, landesweiten Zentralen für Zahlungsausgleich, externen Zahlungsabwicklern sowie mit mobilen Geldbörsen, Prepaid- und sonstigen Karten verbunden.

Über die grenzübergreifende Western Union-Plattform

Die grenz- und währungsübergreifende Plattform von Western Union für Geldbewegungen setzt mit einer robusten, digitalen Präsenz, finanzieller Ausgeglichenheit, einer Finanz- und Compliance-Infrastruktur, einem weitreichenden globalen Netzwerk mit mehr als einer halben Million Standorten und der Fähigkeit, Geld an Milliarden von Konten und mobile Geldbörsen zu schicken, den Standard für internationale Geldbewegungen. Mit geschäftlichen Aktivitäten in mehr als 200 Ländern und Territorien hat die Plattform von Western Union im Jahr 2017 durchschnittlich 32 Transaktionen pro Sekunde verarbeitet und 300 Milliarden USD zwischen 130 Währungen bewegt.

Bei der Verbindung der digitalen mit der physischen Finanzwelt machen die technologische Plattform, APIs, Devisenhandel und Abwicklungs-Engine, das Agentennetzwerk, die Bekämpfung von Geldwäsche und Betrugserkennungsfunktionen das Unternehmen zu einem der größten digitalen und physischen Geldüberweisungsunternehmen für Kunden weltweit. Das Unternehmen bietet digitale Transaktionen in mehr als 50 Länder und Territorien an. Ungefähr 70 der digitalen Transaktionen von Western Union weltweit werden jetzt von mobilen Geräten aus getätigt.

Über Western Union

Die Western Union Company (NYSE: WU) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der grenz- und währungsübergreifenden Geldbewegung. Unsere Mehrkanalplattform verbindet die digitale mit der realen Welt und ermöglicht es Kunden und Unternehmen, Geld zu transferieren und zu erhalten. Zahlungen können rasch, bequem und verlässlich getätigt werden. Mit Stand vom 30. September 2018 wurden die Dienstleistungen unter den Marken Western Union, Vigo und Orlandi Valuta über ein gemeinsames Netzwerk aus mehr als 550.000 Agenturen in mehr als 200 Ländern und Regionen angeboten. Damit kann Geld an Milliarden von Konten überwiesen werden. Zudem steht westernunion.com, unser 2017 am schnellsten wachsender Kanal, in über 50 Ländern und Regionen zur Verfügung, um weltweit Geld zu bewegen. Im Jahr 2017 bewegten wir im Prinzip mehr als 300 Milliarden US-Dollar in beinahe 130 Währungen und verarbeiteten in allen unseren Diensten 32 Transaktionen pro Sekunde. Mit seiner globalen Reichweite bewegt Western Union Geld, um Familien, Freunde und Unternehmen finanziell zu verbinden und das Wirtschaftswachstum zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie auf www.westernunion.com.

Über TerraPay

TerraPay bietet den weltweit ersten mobilen Zahlungsdienst an einen B2B-Transaktionsverarbeitungs-, Verrechnungs- und Begleichungsservice für mobile Geldbörsen. Unsere branchenbeste Technologie dient als die Interoperabilitätsmaschine, die es den Kunden unserer Partner ermöglicht, Echtzeittransaktionen über verschiedene Zahlungsinstrumente, Plattformen und Regionen hinweg zu senden und zu empfangen.

Wir glauben an die Bedeutung mobiler Transaktionen, was die Transformation des finanziellen Einschlusses betrifft und bauen digitale Zahlungsschienen auf, um unsere Vision der Möglichkeit des Geldversands an jedes Mobilgerät zu verwirklichen.

TerraPay ist ein B2B-Unternehmen, das von Mahindra Comviva, einem global führenden Unternehmen für die Lieferung von mobilen Finanzlösungen und selbst ein Teil der 18 Milliarden USD starken Mahindra Group, entwickelt wird. TerraPay ist in mehreren Gerichtsbarkeiten registriert und von ihnen kontrolliert. In GB untersteht das Unternehmen der Financial Conduct Authority (Aufsichtsbehörde für Finanzgebaren FCA).

WU-G

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20181213005335/de/

Contacts:

Western Union

Cristina Hoole

Mobil: +44-(0)7766 070978

Cristina.Hoole@wu.com



TerraPay

Sundeep Mehta

media@terrapay.com