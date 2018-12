Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für ABB angesichts der Gespräche über einen Verkauf der Stromnetze an Hitachi auf "Neutral" mit einem Kursziel von 21,50 Franken belassen. Sollte Hitachi das komplette Geschäft für die in Medien kolportierte Summe von 7 Milliarden Dollar übernehmen, läge der Preis niedriger als von ihm erwartet, schrieb Analyst Guillermo Peigneux Lojo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Allerdings sei nicht klar, ob sich die Summe auf die gesamte Sparte oder nur den von Hitachi zunächst zu übernehmenden Anteil beziehe./tav Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2018 / 14:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2018 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0041 2018-12-13/13:08

ISIN: CH0012221716