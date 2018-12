Düsseldorf/Lüneburg (ots) - Die Leuphana Universität Lüneburg ist mit ihrem Konzept, wertorientierte Bildung und gesellschaftsrelevante Forschung in den Mittelpunkt zu stellen, eine der innovativsten Universitäten des Landes. Ab April 2019 bietet Klüh Catering, Düsseldorf, Verpflegung für Studenten und Mitarbeiter der Hochschule an. Die öffentliche Gastronomie hat ihr Zuhause in dem von Stararchitekt Daniel Libeskind entworfenen Zentralgebäude, das wegen seiner Optik und Effizienz eine architektonische Landmarke darstellt.



Das rheinische Familienunternehmen, das u.a. 120 Betriebsrestaurants bundesweit betreut, überzeugte mit innovativen Food-Konzepten, umfangreicher Branchenerfahrung und topaktueller Visualisierung der Angebote.



Der Vertrag läuft über zehn Jahre und beinhaltet eine Option auf fünfjährige Verlängerung.



Das kulinarische Angebot umfasst neben Frühstück und Mittagessen mit regionaler Ausrichtung gesunde und reichhaltige Snacks, beliebte Streetfood-Variationen sowie zusätzliche Aktionsgerichte. Selbstgebackener Kuchen und Kaffee-Spezialitäten in einem Design-Coffeeshop sowie À-la-carte-Speisen inklusive Service in den Abendstunden sind weitere attraktive Angebote. Darüber hinaus bietet das Klüh Catering-Team die Ausrichtung von Events im Auditorium und auf dem gesamten Campus.



"Wir freuen uns, mit Klüh Catering einen erfahrenen und einfallsreichen Vertragspartner gefunden zu haben, dessen Betreiber-Konzept sehr gut mit den breitgefächerten Anforderungen harmoniert, die sich aus den unterschiedlichen Nutzungsaspekten unseres Zentralgebäudes ergeben", sagt Christian Brei, Hauptberuflicher Vizepräsident der Leuphana.



Bis zum Start im April wird Klüh Catering den Küchen- und Gastbereich komplett neu gestalten. Bei der Umsetzung setzt der Düsseldorfer Caterer auf Digitales: Speisenangebote werden auf großen Flatscreens präsentiert und können mittels Klüh-App jederzeit mit weiterführenden Informationen abgerufen werden. Freies WLAN für alle Gäste gehört ebenfalls zum Konzept und garantiert die störungsfreie Nutzung von digitalen Medien.



Thorsten Greth, Geschäftsführer Klüh Catering: "Wir freuen uns auf die spannende und verantwortungsvolle Aufgabe in Lüneburg. Die richtige Ernährung ist ein wichtiger Baustein für das Wohlbefinden und die Arbeitsfähigkeit. Mit unseren innovativen und modernen Konzepten möchten wir unseren Beitrag zur bewussten Ernährung und einer ganzheitlichen Lebensführung leisten."



Über Klüh:



Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Unternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Gebäudedienstleistungen. In den Fachbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport und Facility Service werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch integrierte Servicekonzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit rund 50.000 Mitarbeitern in acht Ländern über 803 Mio. Euro um (2017).



