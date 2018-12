Mainz (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Samstag, 15. Dezember 2018, 21.35 Uhr Erstausstrahlung



Auf der Suche nach dem perfekten Sound feilen Akustiker mit Hightech am Raumklang von Konzertsälen in aller Welt. In der Dokumentation "Architekten des Klangs - Bauen für den perfekten Ton" (Erstausstrahlung) am Samstag, 15. Dezember 2018, um 18.00 Uhr in 3sat, gewähren Akustik-Experten Einblicke in ihre Instrumente und zeigen, wie Klang im Alltag unser Unterbewusstsein beeinflusst.



In der Dokumentation von Günter Atteln kommen Star-Akustiker wie der Japaner Yasuhisa Toyota zu Wort, der für den herausragenden Klang der Elbphilharmonie in Hamburg verantwortlich ist. Auch Jürgen Reinhold zählt weltweit zu den führenden Akustikern und war kürzlich mit der Sanierung des Sydney Opera House beschäftigt. Und Martijn Vercammen hat in der wiedereröffneten Berliner Staatsoper Daniel Barenboims Wunsch nach einer besseren Akustik Wirklichkeit werden lassen.



Der Filmautor lässt sich von den Raum-Akustikern einiger bedeutender Konzert- und Opernhäusern die Besonderheiten und Probleme dieser Räume erklären, besucht mit dem russischen Dirigenten Valery Gergiev den Rohbau der neuen Philharmonie in Moskau und beobachtet die Maßnahmen zur Klang-Korrektur in der Mailänder Scala. Die Cellistin Anastasia Kobekina demonstriert, wie sich die unterschiedlichen Akustiken von Konzerträumen nicht nur auf den Klang ihres Instruments, sondern auch auf sie selbst und ihre Spielweise auswirken.



Wie sehr Klangeindrücke nicht nur im Konzertsaal, sondern auch in alltäglichen Situationen beeinflussen, zeigen Exkurse in das weite Feld des Produkt-Klangdesigns. Vom "fetten" Sound einer schließenden Autotür und dem "satten" Klicken eines Blinkerhebels bis zum richtigen "Crunch" von Cornflakes und dem knackig klingenden Biss von Würstchen - Psychoakustik und Sounddesign bestimmen unser oft unterbewusstes Erleben und unsere Emotionen.



Ansprechpartnerin: Jessica Zobel, Telefon: 06131 - 70-16293; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.de



Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/architektendesklangs



3sat - das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD



OTS: 3sat newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6348 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6348.rss2



Pressekontakt: Zweites Deutsches Fernsehen HA Kommunikation / 3sat Pressestelle Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12121