- Globale Analyse von mehr als 470.000 Schadensfällen aus dem

Zeitraum 2013 bis 2018 zeigt die grössten Gefahren für Unternehmen

weltweit auf

- 87 Prozent aller Ansprüche gehen auf technisches oder menschliches

Versagen zurück. Naturkatastrophen spielen nur eine untergeordnete

Rolle

- In der Schweiz machen Feuer, Explosionen und Flugzeugkollisionen 44

Prozent des Gesamtwerts aller Schäden aus



Cyberrisiken und die Auswirkungen neuer Technologien werden die

Schadensituation für Unternehmen in den kommenden Jahren immer

stärker beeinflussen. Noch dominieren jedoch traditionelle Ursachen:

Die grössten Schäden für Versicherer und ihre Unternehmenskunden

entstehen weltweit nach wie vor durch Feuer und Explosionen. Dies

geht aus einer aktuellen Analyse der Allianz Global Corporate &

Specialty (AGCS) hervor. Zwar haben auch Wirbelstürme und andere

Naturkatastrophen in den letzten zwei Jahren verheerende Schäden

verursacht, doch mit Abstand die grösste Zahl an Versicherungsfällen

melden Unternehmen aufgrund von technischen und menschlichen

Versagen. Auch in der Schweiz entstehen weiterhin die grössten

Schäden durch Feuer und Explosionen.



In ihrer aktuellen Studie "Global Claims Review" legt die AGCS die

wichtigsten Ursachen für Schadenfälle in der Industrieversicherung

offen. Datengrundlage waren 470.000 Fälle aus den letzten fünf Jahren

(Juli 2013 bis Juli 2018) aus mehr als 200 Ländern und mit einem

Gesamtwert von ca. 58 Mrd. EUR. Die grössten finanziellen Verluste -

mehr als 50 Prozent des Gesamtwerts der analysierten Fälle - gehen

demnach weltweit auf Feuer/Explosionen, Schadenereignisse in der

Luftfahrt, fehlerhafte Verarbeitung/mangelhafte Wartung und Stürme

zurück. Über 75 Prozent der Verluste weltweit lassen sich auf zehn

wichtige Schadenursachen zurückführen.



Die grössten Schadentreiber in der Schweiz



Auch in der Schweiz entstehen weiterhin die grössten Schäden durch

Feuer und Explosionen. Sie machten im Untersuchungszeitraum 25% des

Gesamtwerts aller Schäden aus. Es folgen Flugzeugkollisionen (19%)

und leichte Wetterereignisse wie Nebel oder Regen (11%). Zahlenmässig

am häufigsten treten Schadenfälle durch beschädigte Waren auf (16%).



"Die Analyse zeigt, dass für Unternehmen und ihre Versicherer

immer höhere Werte auf dem Spiel stehen", sagt Christoph Müller, CEO

der AGCS Schweiz. "In dem vernetzten und globalisierten

wirtschaftlichen Umfeld, in dem wir uns heute befinden, steigen die

Vermögensschäden an." Einerseits liege das an der geografischen

Wertekonzentration - nicht selten in Regionen mit hoher

Risikoexposition -, andererseits aber auch an Dominoeffekten entlang

von Lieferketten und in Netzwerken, die die ganze Welt umspannen.

Philipp Cremer, Global Head of Claims bei der AGCS: "Was die Zukunft

betrifft, werden neue Technologien zwar geschäftliche Vorteile, aber

auch neue Risiken und Versicherungsschäden mit sich bringen.

Allerdings geben sie uns auch die Chance, Verluste zu verhindern oder

zumindest zu verringern und die Schadenregulierung für unsere Kunden

zu optimieren."



Die in den letzten fünf Jahren durch Feuer und Explosionen

vernichteten Werte belaufen sich auf mehr als 14 Mrd. EUR (rund CHF

15,8 Mrd.). Klammert man Naturkatastrophen aus, dann gingen über die

Hälfte (11) der 20 grössten analysierten Versicherungsereignisse auf

diese Ursachen zurück. Im Durchschnitt ging es pro Feuer-Schadenfall

um fast 1,5 Mio. EUR (rund CHF 1,7 Mio.).



"Allgemein treiben in der Sachversicherung sowohl die Inflation

als auch die höhere Wertekonzentration die Schadensummen nach oben -

dies hat mit der Globalisierung und dem steigenden Integrationsgrad

der Lieferketten zu tun", erläutert Raymond Hogendoorn, Property and

Engineering Claims Specialist bei der AGCS. "Die Effizienz in der

Industrie steigt und dadurch hat der Wert pro Quadratmeter

exponentiell zugenommen. Dementsprechend sind auch Brand- und

Überschwemmungsschäden pro Quadratmeter heute deutlich teurer als

noch vor zehn Jahren.



Betriebsunterbrechungen als Ursache für Kostenexplosion



Die Kosten von Betriebsunterbrechungen (BU) tragen deutlich zur

Höhe des Gesamtschadens bei, der durch Feuer/Explosion oder andere

Auslöser entsteht. Bei fast allen bedeutenden Sachversicherungsfällen

spielen BU mittlerweile eine massgebliche Rolle: Im Durchschnitt

beläuft sich der BU-Schaden im Rahmen einer Sachversicherung auf über

3 Mio. EUR. Das sind rund 39 Prozent mehr als durchschnittliche

direkte Sachschaden (2,2 Mio. EUR).



Obwohl in letzter Zeit Naturkatastrophen in den USA und in vielen

anderen Ländern der Welt beispiellose Vermögenswerte vernichtet

haben, sind sie nicht der grösste Schadentreiber. Die Analyse hat

gezeigt, dass Schäden im Bereich der Industrieversicherung

üblicherweise auf technisches oder menschliches Versagen - oder auf

andere Faktoren, die nichts mit Naturkatastrophen zu tun haben -

zurückgehen. Ihr Anteil am Gesamtwert aller Ansprüche liegt bei 87%.



Brandfälle und Reparaturen in der Luftfahrt werden teurer



Die globale Luftfahrtindustrie konnte kürzlich zwar ihr sicherstes

Jahr feiern, doch es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass die Branche

deshalb weniger Schadenfälle meldet. Flugzeugabstürze und Kollisionen

in der Luftfahrt bilden die zweitwichtigste Schadenursache.

Verbundwerkstoffe treiben die Reparaturkosten in die Höhe und auch

der Einsatz von technisch komplexeren Triebwerken wirkt sich aus.



Analysen haben auch gezeigt, dass die Versicherer in den

vergangenen fünf Jahren Schäden in Höhe von durchschnittlich 32 Mio.

EUR pro Tag reguliert haben - allein die AGCS hat ihren Versicherten

im Gesamtjahr 2017 4,8 Mrd. EUR gezahlt. Die Branche greift zunehmend

auf innovative Technologien zurück, um die Prozesse der

Schadenbearbeitung zu optimieren. Kleinere und häufiger auftretende

Schadenfälle lassen sich dank maschinellem Lernen und Robotik

schneller erledigen. Um nach Naturkatastrophen die durch Stürme oder

Überschwemmungen verursachten Schäden rascher einschätzen und

bemessen zu können, setzt die AGCS auch Satellitenaufnahmen und

Drohnen ein. Dadurch lässt sich der Einsatz knapper Ressourcen besser

steuern (z.B. Schadengutachter oder Handwerker) und die Zahlung von

Versicherungsleistungen beschleunigen.



Der Bericht bietet nach Schäden aufgeschlüsselte Statistiken für

13 Länder und analysiert Schadenmuster einer Reihe von Branchen, zum

Beispiel der Luft- und Schifffahrt oder der Energiebranche, sowie

verschiedener Versicherungssparten wie Sach-, Haftpflicht- oder

Technische Versicherung und Financial Lines.



