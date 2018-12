Die US-Investmentbank Morgan Stanley hat die Einstufung für National Grid auf "Overweight" mit einem Kursziel von 955 Pence belassen. Mit Blick auf 2019 stufe sie den europäischen Versorgersektor weiter mit "Attractive" ein, schrieb Analystin Carolina Dores in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Empfehlenswerte Sektorwerte seien Iberdrola, Enel und Orsted. Eon zähle hingegen gemeinsam mit Centrica und Naturgy zu den Papieren, die Anleger meiden sollten./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2018 / 00:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2018-12-13/13:20

ISIN: GB00BDR05C01