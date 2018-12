Das ifo Institut rechnet für das kommende Jahr mit einer merklichen Abkühlung des Wirtschaftswachstums in Deutschland. Nach erwarteten 1,5 % in 2018 könnte die Wachstumsrate im kommenden Jahr auf 1,1 % zurückfahren. Mit dem Rückenwind zusätzlicher Arbeitstage wären dann in 2020 wieder 1,6 % Wachstum möglich. Damit ist das ifo Institut kräftig gegenüber der Herbst-Prognose zurückgerudert (jeweils 1,9 % Wachstum in 2018 und 2019, gefolgt von 1,7 % in 2020).



Meldungen dieser Art stehen nicht im luftleeren Raum. Die Kernfrage ist: Was ist in die Aktienkurse bereits eingearbeitet worden? Der DAX hat von seiner diesjährigen Spitze per heute bereits grob ein Fünftel verloren. Werfen Sie ergänzend einen Blick auf die Seite 2 in der heutigen Ausgabe des Frankfurter Börsenbriefs. Vorab: Die DAX-Charttechnik knistert vor Spannung. Der deutsche Aktienmarkt ist reif für eine Erholung.



