Nach dem großen Zuspruch für Teil 1 des Zweiteilers "Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau" in der vergangenen Woche, erreichte auch der gestern Abend (12.12.) im Ersten ausgestrahlte zweite Teil wieder über sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Zweiteiler konnte sogar noch Publikum hinzugewinnen, mit 6,35 Millionen lag die absolute Zahl leicht über der des ersten Teils und war mit Abstand die erfolgreichste Sendung des Tages. Das entsprach einem Marktanteil von 20,7 Prozent. Auch die nachfolgende Dokumentation über die Offenburger Verlegerin stieß auf großes Interesse der Fernsehzuschauer, 4,34 Millionen (Marktanteil 15,8 Prozent) blieben dran und informierten sich über die reale Aenne Burda.



Visionäre Zeitschriftenmacherin



In "Aenne Burda - Die Königin der Kleider" ließ Autorin Sigrid Faltin Zeitzeugen, Freunde und Familie Aenne Burdas zu Wort kommen und verwendete teilweise zum ersten Mal gesendetes Archivmaterial, um ein Bild der Verlegerin und ihrer Zeit zu entwerfen. Im Zweiteiler von Francis Meletzky (Regie) und Regine Bielefeldt (Drehbuch) spielte Katharina Wackernagel mit großer Glaubhaftigkeit die Rolle dieser entschlossenen, visionären und erfolgreichen Zeitschriftenmacherin. Fritz Karl, Luise Wolfram, Annika Olbrich, Christoph Glaubacker, Cornelia Gröschel und viele andere standen mit ihr gemeinsam vor der Kamera von Bella Halben.



"Aenne Burda - Die Wirtschaftswunderfrau" ist eine Produktion von Polyphon Pictures im Auftrag des SWR, Produzentin Sabine Tettenborn. Die Redaktion liegt bei Manfred Hattendorf und Friederike Barth.



"Aenne Burda - Königin der Kleider" ist eine Produktion des Südwestrundfunks, die Redaktion liegt bei Simone Reuter.



