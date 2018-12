Zug - Eine Innovation aus dem «Crypto Valley» in Zug lässt aufhorchen: blockimmo ist die erste auf Blockchain-Technologie basierende regulierte Immobilientransaktionsplattform. Über Crowd Sales macht sie gemeinsame Immobilien-Investitionen möglich und senkt so die Eintrittshürden in diese attraktive Anlageklasse deutlich. Die Plattform bietet maximalen Anlegerschutz und ist sowohl von der FINMA als auch von der Finanzmarktaufsicht (FMA) in Liechtenstein bewilligt.

Seit Dezember 2018 ist die Immobilientransaktionsplattform blockimmo online. Anleger können bereits mit kleinen Beträgen ab rund CHF 1'000 in Liegenschaften investieren. Auf der anderen Seite können Immobilieneigentümer beim Verkauf ihrer Immobilien Bestpreise erzielen. «Ich bin sehr stolz, mit blockimmo das erste regulierte und sichere Blockchain-Produkt sowohl für private Konsumenten als auch für professionelle Investoren auf den Markt zu bringen», sagt Bastiaan Don, Managing Director von blockimmo, der die Plattform aus der Taufe gehoben hat.

Vorteile für Anleger

Den Anlegern garantiert blockimmo ein einfaches Investment in einen lukrativen und exklusiven Markt. Zur Grundausstattung beim Blockchain Investing gehört ein Wallet: Bei blockimmo nimmt der Anleger über sein eigenes Wallet an einem Crowd Sale für eine Liegenschaft teil. Zurzeit unterstützt blockimmo MetaMask sowie die zwei bekannten Hardware-Wallet-Hersteller Ledger und Trezor. Der Anleger kann selbst bestimmen, wie viel er in ein Objekt investieren will. Den Fortschritt des Crowd Sales kann er anschliessend live mitverfolgen. Direkt im Anschluss an die Verkaufsmodalitäten erhält der Anleger seine Anteile in Form von Tokens in sein Wallet. Die Tokens repräsentieren seinen Anteil an den zugrunde liegenden Immobilien.

Nach dem erfolgreichen Kauf profitieren Anleger von den regelmässigen Erträgen der Immobilien und deren Wertsteigerung. «Einen Mindesteinsatz gibt es auf unserer Plattform nicht, ein Investment ist jedoch ab rund CHF 1'000 sinnvoll», empfiehlt Bastiaan Don. Zudem können Anleger ihre Investments jederzeit und ohne Vermittler veräussern - entweder über Peer-to-Peer (via Bulletin Board) auf der blockimmo-Plattform oder direkt an einer regulierten Börse.

Neben einer hohen Liquidität bietet diese auf Blockchain basierende Technologie auch eine hohe Flexibilität für die Anleger - ein weiterer Vorteil gegenüber bestehenden Immobilien-Transaktionsplattformen in der «herkömmlichen Welt». Dort müssen die Miteigentümer einer Immobilie in der Regel im Grundbuch eingetragen werden. Zudem haben die weiteren Miteigentümer ein gesetzliches Vorverkaufsrecht, das das Konfliktpotenzial stark erhöhen kann - ganz abgesehen von der hohen rechtlichen Komplexität und dem fehlenden Anlegerschutz.

Maximaler Anlegerschutz

blockimmo dagegen bietet höchstmöglichen Anlegerschutz. Erstens ...

