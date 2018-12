IRW-PRESS: TrustArc: TrustArc führt All-in-One-Datenschutz-Compliance-Paket für Cloud-basierte Dienste ein

TrustArc führt All-in-One-Datenschutz-Compliance-Paket für Cloud-basierte Dienste ein

Die Lösung kombiniert die TrustArc Privacy Platform mit dem DSGVO Validation Service, um Cloud-Unternehmen bei der Verwaltung und dem Nachweis fortwährender Compliance zu unterstützen.

SAN FRANCISCO - 12. Dezember 2018 - TrustArc, das führende Datenschutz-Management-Unternehmen, hat heute ein Paket zur Überprüfung der Einhaltung von Datenschutzrichtlinien eingeführt, das Cloud-Unternehmen dabei helfen soll, die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einzuhalten und dies auch zu demonstrieren.

Neue Datenschutzbestimmungen wie die DSGVO verlangen von den Unternehmen, dass sie wesentliche Änderungen an ihrem Datenschutzprogramm vornehmen um mögliche Bußgelder und Geschäftsverluste zu vermeiden. Dies sind drei der wichtigsten Änderungen:

- Aufrechterhaltung der fortwährenden Compliance gegenüber Zeitpunkt Überprüfungen

- Erstellung von Compliance-Berichten und Audit-Trails

- Kunden und Partnern Compliance demonstrieren

Laut einer von Dimensional Research und TrustArc veröffentlichten Studie war es für viele Unternehmen schwierig die DSGVO einzuhalten. Zu den größten Compliance Herausforderungen zählen die Kenntnis von Vorschriften (48 Prozent); qualifiziertes Personal (45 Prozent); und Zugang zu Technologie und Tools (42 Prozent). Außerdem suchen 50 Prozent der Unternehmen nach einem Weg, um schon im Vorhinein zu demonstrieren, das sie die Vorschriften des offiziellen DSGVO-Zertifizierungsstandard einhalten. Kleine und mittelständische Unternehmen sind am stärksten betroffen, da ihnen häufig die erforderlichen Ressourcen fehlen, um die laufenden Anforderungen von komplexen Datenschutzbestimmungen wie z.B. der DSGVO, zu bewältigen.

Das TrustArc Privacy Compliance Package hilft Unternehmen, eine breite Palette von Anforderungen zu erfüllen, sagte Chris Babel, Geschäftsführer von TrustArc. Die Lösung bietet sowohl Technologie als auch Know-how und hilft Unternehmen Compliance-Anforderungen zu demonstrieren und nachzuweisen. Dies ist entscheidend zur Aufrechterhaltung des Vertrauens und der Verringerung des Compliance-Risikos."

Das TrustArc Cloud Paket zur Einhaltung von Datenschutzbestimmungen rationalisiert den Compliance-Prozess, sodass Unternehmen es leichter haben einen Plan zu entwickeln, Kontrollen zu implementieren und die fortlaufende Einhaltung der DSGVO nachzuweisen. Das Paket beinhaltet:

TrustArc-Datenschutzplattform

- Datenfluss-Manager zum Erstellen und Verwalten eines Datenbestandes, Aufzeichnung von Geschäftsprozessen, und Assessment Manager zum Durchführen einer DSGVO-Reifegradbewertung, zum Ermitteln von Lücken, zum Verwalten von Datenschutz Folgenabschätzungen (DPIA) und zum Erstellen von Konformitätsberichten, einschließlich Artikel 35 der DSGVO

TrustArc DSGVO-Validierung

- Unabhängige Validierung des DSGVO-Verfahrens für einen oder mehrere Cloud-basierte Dienste und ein Validierungsschreiben mit dem Kunden und Partnern Compliance vorgewiesen werden kann

TrustArc-Expertenressourcen

- Orientierungshilfe von Datenschutzexperten um die Konformitätsüberprüfung und den Validierungsprozess zu steuern, sowie Zugang zu laufenden Anleitungen

Über TrustArc

Seit über zwei Jahrzehnten ist TrustArc führend im Datenschutz und der Einhaltung von Datenschutzbestimmungen. Das Unternehmen bietet eine unübertroffene Kombination aus innovativer Technologie, Expertenberatung und TRUSTe-Zertifizierungslösungen, die zusammen alle Phasen des Datenschutz-Programm-Managements abdecken. Die TrustArc-Plattform kann auf acht Jahre Betriebserfahrung in einer Vielzahl von Branchen und Kundenanwendungsfällen zurückblicken und ist durch einen umfassenden Service, tief gehendes Datenschutz-Know-how und bewährte Methoden, die durch Tausende von Kundenprojekten kontinuierlich verbessert wurden, gestärkt. Mit Hauptsitz in San Francisco und unterstützt von einem globalen Team in Nord- und Südamerika, Europa und Asien, hilft TrustArc seine Kunden weltweit dabei Compliance zu demonstrieren, Risiken zu minimieren und Vertrauen aufzubauen. Weitere Informationen finden Sie auf der TrustArc Webseite, auf dem Blog und auf LinkedIn.

