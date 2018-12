Die Europäische Zentralbank stellt zwar eines ihrer wichtigsten Kriseninstrumente ein, will die aufgeblähte Bilanz aber noch lange nicht reduzieren. Die Währungshüter kündigten am Donnerstag in Frankfurt an, die vor allem in Deutschland umstrittenen Anleihenkäufe zum Jahreswechsel zu beenden. Dann werden die Wertpapier-Transaktionen ein Niveau...

Den vollständigen Artikel lesen ...