BRÜSSEL/BERLIN (Dow Jones)--Die britische Premierministerin Theresa May hat von den übrigen Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union (EU) "rechtliche und politische Zusicherungen" verlangt, um das Brexit-Abkommen über die parlamentarische Bühne zu bringen. "Wir müssen diesen Deal über die Linie bringen", forderte May bei ihrem Eintreffen zu den Gipfelberatungen der EU in Brüssel.

"Mein Fokus liegt darauf sicherzustellen, dass wir diese Zusicherungen erhalten, die wir brauchen, um den Deal über die Linie zu bringen", erklärte sie. Sie erkenne aber "die Stärke der Befürchtungen" im Unterhaus an und werde das den EU-Amtskollegen darstellen. Bei der Misstrauensabstimmung der Konservativen habe sie "laut und klar die Befürchtungen von denen gehört, die sich nicht in der Lage fühlten, mich zu unterstützen".

Diese wollten nicht dauerhaft ein "Sicherheitsnetz" in der Irland-Frage, wie es das Abkommen vorsieht. Sie wolle den EU-Spitzen deshalb "die rechtlichen und politischen Zusicherungen" vortragen, die nach ihrer Überzeugung nötig sind, um den Bedenken der Parlamentarier zu begegnen. "Ich erwarte keinen unmittelbaren Durchbruch, aber ich hoffe, dass wir so schnell wie möglich an den nötigen Zusagen arbeiten können", stellte May klar.

Zudem bekräftigte die britische Premierministerin ihre Absicht, zur nächsten Unterhauswahl 2022 nicht als Parteivorsitzende anzutreten. "Die nächste Wahl ist 2022, und ich denke, es ist richtig, dass ein anderer Parteivorsitzender uns in diese Wahlen führt", sagte May.

December 13, 2018 08:07 ET (13:07 GMT)

